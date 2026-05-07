День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 11:49

Женщина погибла под колесами автобуса в Москве

ГАИ: автобус насмерть сбил женщину на стоянке на востоке Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На востоке Москвы автобус совершил наезд на женщину, которая проходила по территории автобусной стоянки, сообщили в столичной Госавтоинспекции. В результате полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

По предварительным данным, на Кусковской улице в районе дома 2А водитель автобуса совершил наезд на женщину-пешехода, которая проходила по территории автобусной стоянки. В результате дорожной аварии женщина от полученных травм скончалась на месте, — сказано в сообщении.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства дорожной аварии. На месте ДТП также работает следственно-оперативная группа.

Ранее в Сети появились кадры с аварией, в которой погибла актриса Ксения Добромилова. На записи видно, как девушка с фотоаппаратом расположилась на проезжей части. Удар в момент ДТП был настолько сильным, что ее тело отбросило на несколько метров.

До этого в Казани на улице Краснококшайской произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Момент трагической аварии попал на камеру видеонаблюдения. В результате удара водитель мотоцикла получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.

Москва
автобусы
ДТП
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
В Брянске выросло число поврежденных из-за атак ВСУ домов
В Грузии задержали главаря банды, взявшей в заложники нескольких россиян
Главе Popcorn Books изменили меру пресечения
«Пробирают мурашки»: Захарова сделала эмоциональное признание перед 9 Мая
Росгвардия задержала мужчину, который показывал гениталии детям
Звезда «Солдатов» раскрыл свое отношение к ремейкам сериалов
Аллергикам рассказали об опасных приспособлениях в квартире
Захарова раскрыла, какая страна повышает ставки в украинском конфликте
«Мы не являемся союзником России»: Пашинян встал на сторону Украины
Стало известно, откуда запускали упавшие в Латвии дроны
ВСУ попытались атаковать Петербург с территории Латвии
«Правильно сделали»: Масалитин о возможном пенальти в матче «Бавария» — ПСЖ
«Настоящий подарок»: Захарова объяснила суть визита Зеленского в Армению
«Не знаю, что со мной произошло»: пенсионер шлепнул сотрудницу ПВЗ по попе
Военэксперт раскрыл, почему Зеленский захотел легализовать ЧВК на Украине
Захарова задала Армении неудобный вопрос после угроз Зеленского в Ереване
Названа ключевая ошибка «Авангарда» в серии с «Локомотивом»
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.