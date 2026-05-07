Женщина погибла под колесами автобуса в Москве ГАИ: автобус насмерть сбил женщину на стоянке на востоке Москвы

На востоке Москвы автобус совершил наезд на женщину, которая проходила по территории автобусной стоянки, сообщили в столичной Госавтоинспекции. В результате полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

По предварительным данным, на Кусковской улице в районе дома 2А водитель автобуса совершил наезд на женщину-пешехода, которая проходила по территории автобусной стоянки. В результате дорожной аварии женщина от полученных травм скончалась на месте, — сказано в сообщении.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства дорожной аварии. На месте ДТП также работает следственно-оперативная группа.

