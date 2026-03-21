21 марта 2026 в 19:02

Стало известно о предложении «амнистировать» пойманную браконьерами рыбу

Mash: пойманную браконьерами рыбу захотели возвращать в водоемы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Рыбу, незаконно выловленную браконьерами, будут проверять после изъятия и возвращать в водоемы, передает Telegram-канал Mash. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы.

В настоящее время в естественную среду обитания возвращают только ценные виды рыб, такие как осетр и лосось. Если рыба погибла, ее немедленно уничтожат, чтобы исключить возможность продажи тушек на черном рынке. При этом ответственность для самих браконьеров не отменяется: им придется выплатить штраф в размере 50% от стандартной таксы.

Ранее суд Забайкалья взыскал с 46-летнего жителя Могочинского района свыше 550 тыс. рублей за незаконную добычу рыбы. Мужчине назначили штраф в размере 350 тыс. рублей и обязали возместить ущерб государству — свыше 200 тыс. рублей.

До этого в Новосибирской области двоих мужчин осудили за нелегальную охоту на косуль. Фигурантов дела приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Общий ущерб, причиненный Минприроды Новосибирской области, оценили в 400 тыс. рублей.

Россия
браконьеры
рыба
Госдума
