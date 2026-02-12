Суд Забайкалья взыскал с рыбака-браконьера свыше 500 тыс. рублей

Суд Забайкалья взыскал с 46-летнего жителя Могочинского района свыше 550 тыс. рублей за незаконную добычу рыбы, пишет «МК в Чите» со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру. Мужчине назначили штраф в размере 350 тыс. рублей и обязали возместить ущерб государству — свыше 200 тыс. рублей.

По данным ведомства, забайкалец нарушил закон весной 2025 года. С помощью рыболовной сети мужчина выловил 210 особей амурского язя из реки Шилка. Это произошло в запретный нерестовый период.

Ранее в Новосибирской области двоих мужчин осудили за нелегальную охоту на косуль. Фигурантов дела приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Общий ущерб, причиненный Минприроды Новосибирской области, оценили в 400 тыс. рублей.