26 января 2026 в 16:57

Двое друзей с собаками устроили нелегальную охоту в лесах Петербурга

В Петербурге задержали двоих браконьеров за охоту с ружьем и собаками

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Двое жителей Санкт-Петербурга устроили нелегальную охоту в лесах Колпинского района, сообщили в пресс-службе городского комитета по природопользованию. Мужчины выслеживали и добывали диких животных с помощью ружья и собак. Браконьеров уже задержали.

Нарушители передвигались пешком с ружьем и собаками, выслеживая и добывая диких животных. В своих объяснениях задержанные заявили, что направлялись в охотничьи угодья Ленинградской области, — говорится в сообщении.

Уточняется, что ружье у нарушителей изъяли и передали полиции. В комитете напомнили, что на территории Санкт‑Петербурга нет охотничьих угодий, а за нарушение правил охоты предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

Ранее в Приморском крае спасли двух осиротевших тигрят. По предварительной версии, детеныши остались без матери из-за действий браконьеров. Их заметили на дороге, которая соединяет таежное село Амгу и поселок Терней. Поиски заняли несколько дней, так как протяженность участка, где видели животных, составила 200 километров.

