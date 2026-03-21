Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 18:17

Военэксперт раскрыл неприятную правду о влиянии США в Ормузском проливе

Фото: Christopher Drost/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Авторитет США в Ормузском проливе равен нулю, заявил NEWS.ru военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, несмотря на заявления Белого дома об успехах военных в регионе, реальное влияние остается за Ираном.

Иран демонстрирует, что именно он управляет Ормузским проливом, то есть он дает разрешение тем судам, которые относятся к дружественным странам, на перевозку нефти. Не совсем дружественные получают доступ за деньги, а те государства, которые поддерживают агрессию США и Израиля, не могут отправлять свои суда. США же демонстрируют это только на словах. Они все время рассказывают о том, что там работает авиация, штурмовики и беспилотники, но от их регулировки нет никакого эффекта, — заявил он.

Леонков отметил, что вторым сигналом, опровергающим власть США в Ормузском проливе, стал отказ европейских стран от отправки флота в регион. По его словам, реальную безопасность для прохода судов может гарантировать только Иран.

Факт того, что многие страны идут на договоренности с Ираном, говорит о том, что авторитет США в Ормузском проливе равен нулю. Европейские партнеры США по НАТО отказались участвовать в проводке судов в проливе, сделав акцент на том, что они будут обеспечивать эту проводку после того, как военный конфликт закончится. Европейцы четко показали, что на самом деле никакой регулировки Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru) в этом месте нет, как и гарантий безопасности. Иран демонстрирует обратное, — заключил военный эксперт.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США были вынуждены смягчить санкционные ограничения в отношении нефти из России и Ирана на фоне стремительного роста стоимости топлива внутри страны и полного отчаяния в Белом доме. По его словам, цены на американском топливном рынке приближаются к рекордным показателям.

Иран
США
Ормузский пролив
Ближний Восток
Александрина Гуловская
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.