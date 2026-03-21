Дефицит гречки накрыл Украину

На Украине возник дефицит гречки на фоне резкого роста спроса и двукратного увеличения цен, сообщает издание «Страна.ua». Крупа стремительно исчезает с прилавков, а стоимость выросла в два раза и может увеличиться еще примерно на 20 гривен (38 рублей).

В магазинах Киева уже можно заметить пустые полки, жители активно скупают не только гречку, но и рис. Самые доступные варианты круп, включая гречку по 56,99–59,99 гривны (примерно 108 рублей) и рис по 59,99 гривны (114 рублей), уже практически невозможно найти. Ситуация на рынке оценивается как напряженная.

Один из владельцев магазинов пояснил, что запасы закончились из-за многократного роста спроса за последние дни. Люди опасаются дальнейшего подорожания продуктов на фоне роста цен на топливо и логистику, поэтому стараются сделать запасы. Поставщики, в свою очередь, предупреждают о скором увеличении закупочной стоимости примерно на 10%.

Ранее уже сообщалось, что на Украине ожидается резкое подорожание бензина. Стоимость топлива в стране будет увеличиваться примерно на одну-две гривны (1,79–3,58 рубля) в неделю до момента прояснения ситуации вокруг Ирана. Динамика цен напрямую связана с напряженной обстановкой на Ближнем Востоке.

Минувшим летом стало известно, что продукты питания на Украине подорожали более чем на 20%, при этом часть товаров уже стоит дороже, чем в странах ЕС. Производители объясняют рост цен последствиями продолжающихся боевых действий.