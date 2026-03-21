21 марта 2026 в 20:17

«Воспаленная фантазия»: Захарова высказалась о «звонках» Сийярто Лаврову

У врагов Венгрии воспаленная фантазия, заявила РИА Новости представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию Washington Post о том, что глава венгерского дипведомства Петер Сийярто якобы регулярно звонит коллеге из РФ Сергею Лаврову в перерывах между заседаниями ЕС. Так дипломат ответила на приведенную изданием информацию неназванного европейского чиновника.

Это говорит о том, что у врагов Венгрии воспаленная фантазия, — сказала Захарова.

Ранее Сийярто резко отреагировал на вопрос журналиста о том, почему Будапешт выступил против выделения Киеву кредитных средств. По словам министра, действия украинской стороны ставят под угрозу энергетическую безопасность Венгрии, вынуждая ее предпринимать ответные шаги.

Кроме того, он отметил, что венгерское правительство категорически возражает против европейского проекта полного эмбарго на импорт российской нефти, поскольку отказ от дешевого сырья сделает энергоснабжение страны чрезмерно дорогим. Будапешт готов защищать свои экономические интересы, блокируя санкционный план, подчеркнул политик.

