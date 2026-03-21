Россия потребовала от ООН и МАГАТЭ оценки удара по Ирану Захарова: ООН и МАГАТЭ обязаны дать объективную оценку атаки в Натанзе

Международное сообщество обязано немедленно дать объективную оценку безответственным действиям США и Израиля в Иране, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, речь идет об атаке на предприятия по обогащению урана в Натанзе.

Международное сообщество, включая руководство ООН и МАГАТЭ, обязано немедленно дать объективную и бескомпромиссную оценку безответственным действиям, порождающим реальные риски катастрофы в масштабах всего Ближнего Востока и откровенно направленным на дальнейшее разрушение мира, стабильности и безопасности в регионе, — указала дипломат.

По словам Захаровой, это произошло вопреки заявлениям о якобы «полном уничтожении» иранской ядерной программы после американских авиаударов в июне прошлого года. Данные действия представляют собой грубое нарушение международного права, уставов ООН и МАГАТЭ, а также соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и Генеральной конференции агентства, подчеркнула дипломат.

Ранее сообщалось, что ключевой элемент ядерной программы Ирана — завод по обогащению урана в Натанзе — подвергся атаке со стороны Израиля и США. Радиоактивных выбросов в результате удара не зафиксировано.