21 марта 2026 в 16:44

Россия потребовала от ООН и МАГАТЭ оценки удара по Ирану

Международное сообщество обязано немедленно дать объективную оценку безответственным действиям США и Израиля в Иране, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, речь идет об атаке на предприятия по обогащению урана в Натанзе.

Международное сообщество, включая руководство ООН и МАГАТЭ, обязано немедленно дать объективную и бескомпромиссную оценку безответственным действиям, порождающим реальные риски катастрофы в масштабах всего Ближнего Востока и откровенно направленным на дальнейшее разрушение мира, стабильности и безопасности в регионе, — указала дипломат.

По словам Захаровой, это произошло вопреки заявлениям о якобы «полном уничтожении» иранской ядерной программы после американских авиаударов в июне прошлого года. Данные действия представляют собой грубое нарушение международного права, уставов ООН и МАГАТЭ, а также соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и Генеральной конференции агентства, подчеркнула дипломат.

Ранее сообщалось, что ключевой элемент ядерной программы Ирана — завод по обогащению урана в Натанзе — подвергся атаке со стороны Израиля и США. Радиоактивных выбросов в результате удара не зафиксировано.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Израиле пообещали обрушить на Иран огненный шквал в ближайшее время
Мужчина погиб при налете дронов ВСУ на российский регион
«Очень удивлен»: Трамп об отказе союзников помочь в войне с Ираном
Названа страна, которая окажет влияние на распад Украины
Военкомы сорвали свадьбу на Украине
Загадочный катер прибило к берегу Черного моря в Турции
Подросток испугался «декларирования для военкомата» и отдал украшения
Мужчину ранило в грудь при налете FPV-дрона на белгородское предприятие
Что известно о новой атаке ВСУ на Тульскую область
Украденные у России исторические документы выставили на продажу в Европе
Суд «прикрыл» интернет-магазин по незаконной продаже оружия
Гадалка не смогла избавить женщину от «сущности в спине» за 500 тыс. рублей
Лавров объяснил, как США относятся к урегулированию на Украине
Девочка погибла при пожаре в многоквартирном доме
В ЕС фразой о сильных и больших лидерах унизили Каллас и фон дер Ляйен
Сийярто раскрыл, когда Киев снимет нефтяную блокаду Будапешта
Ледяные дожди и холод до 0? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
«Должны уважать»: Лавров озвучил жесткое требование к США
Известный комментатор словами из басни Крылова описал ситуацию в «Спартаке»
Россия потребовала от ООН и МАГАТЭ оценки удара по Ирану
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

