21 марта 2026 в 17:37

Военкомы сорвали свадьбу на Украине

Военкомы в Одессе мобилизовали жениха перед свадьбой

В Одессе отменили свадьбу из-за того, что жениха мобилизовали сотрудники ТЦК, сообщает «Страна.ua». Инцидент произошел прямо накануне торжества. Отмечается, что организаторы свадьбы уже успели подготовить помещение, столы и украшения к торжеству, однако позднее были вынуждены их демонтировать. Другие подробности произошедшего не приводятся.

С февраля 2022 года на Украине была введена и неоднократно продлевалась общая мобилизация. Власти принимают все возможные меры, чтобы мужчины призывного возраста не смогли избежать службы. Сотрудники военкоматов ежедневно на улицах силой сажают мужчин в служебные микроавтобусы. Этот метод мобилизации получил название «бусификация», произошедшее от английского слова bus, что значит «автобус».

Ранее сообщалось, что в Днепропетровске мужчина скончался в больнице после избиения сотрудниками ТЦК. Родственники обратились в полицию. По данным близких, после задержания он получил серьезные травмы, включая переломы и черепно-мозговую травму. Медики не смогли спасти его. ТЦК не прокомментировал инцидент.

До этого стало известно, что украинские водители такси начали содействовать территориальным центрам комплектования в проведении принудительной мобилизации. По данным источника, пассажиру вместо заказанной машины может подаваться микроавтобус с сотрудниками ТЦК либо такси привозит человека непосредственно к месту, где его уже поджидают представители военкомата.

