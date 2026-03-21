21 марта 2026 в 17:48

В Израиле пообещали обрушить на Иран огненный шквал

Глава МО Израиля Кац анонсировал увеличение интенсивности атак на Иран

Интенсивность ударов по объектам в Иране со стороны Израиля и США существенно увеличится в ближайшие дни, заявил глава Министерства обороны еврейского государства Исраэль Кац. По его словам, которые передает Ynet, операция не прекратится, пока не будут выполнены все поставленные военные задачи.

Интенсивность атак, которые Армия обороны Израиля и американские военные будут проводить против иранского режима и инфраструктуры, на которую он опирается, значительно возрастет с начала недели (неделя в Израиле начинается с воскресенья. — NEWS.ru), — сказал министр.

Ранее американские и израильские силы нанесли удары по объектам в иранском порту Бушер. Атаки пришлись на пассажирский и рыбацкий причалы, также мощный взрыв произошел на промышленном комплексе, связанном с производством военно-морского вооружения. В порту Вальфаджр зафиксированы разрушения инфраструктуры и повреждения судов.

Представитель МИД России Мария Захарова тем временем заявила, что США и Израиль продолжают удары по ядерным объектам на территории Ирана. По ее словам, страны полностью игнорируют возможные жертвы и последствия своих действий.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ребенок попал в больницу после встречи с курьером на электровелосипеде
На Западе сделали мрачный прогноз по мировой энергетике из-за Ирана
Стало известно о предложении «амнистировать» пойманную браконьерами рыбу
Украинцев уличили в массовом бегстве с боевых позиций
Подросток угнал автобус, чтобы подвезти подругу до школы в 150 километрах
«Волга» покорила привыкших к Ford Mustang американцев
Иран пригрозил США беспрецедентным ответом при одном условии
Девушка покрылась сыпью и почти ослепла после приема антидепрессантов
«Все прогнозы сбываются»: Дмитриев описал мрачное будущее энергетики Европы
Футболиста «Ахмата» экстренно доставили в больницу прямо с игрового поля
Россия заметно нарастила импорт водки
Петербуржец съел бокал в баре и выбил окно в машине скорой помощи
«Больше не в силах скрывать»: на Западе увидели отчаяние Зеленского
Во Франции захотели снять санкции с России
Дефицит гречки накрыл Украину
В Британии пришли в ужас после иранского обстрела Диего-Гарсии
«Развлекала командиров ВСУ»: в зоне спецоперации погибла Барби
Военэксперт раскрыл неприятную правду о влиянии США в Ормузском проливе
Швейцария подтвердила готовность к новому раунду переговоров по Украине
Слухи о болезни, слова об армии, ссора с Лифановым: куда пропал Климушкин
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

