В Израиле пообещали обрушить на Иран огненный шквал

Интенсивность ударов по объектам в Иране со стороны Израиля и США существенно увеличится в ближайшие дни, заявил глава Министерства обороны еврейского государства Исраэль Кац. По его словам, которые передает Ynet, операция не прекратится, пока не будут выполнены все поставленные военные задачи.

Интенсивность атак, которые Армия обороны Израиля и американские военные будут проводить против иранского режима и инфраструктуры, на которую он опирается, значительно возрастет с начала недели (неделя в Израиле начинается с воскресенья. — NEWS.ru), — сказал министр.

Ранее американские и израильские силы нанесли удары по объектам в иранском порту Бушер. Атаки пришлись на пассажирский и рыбацкий причалы, также мощный взрыв произошел на промышленном комплексе, связанном с производством военно-морского вооружения. В порту Вальфаджр зафиксированы разрушения инфраструктуры и повреждения судов.

Представитель МИД России Мария Захарова тем временем заявила, что США и Израиль продолжают удары по ядерным объектам на территории Ирана. По ее словам, страны полностью игнорируют возможные жертвы и последствия своих действий.