21 марта 2026 в 16:39

«Не считаясь с жертвами»: Захарова указала на бездумность США и Израиля

Захарова: США и Израиль не думают о последствиях атак на ядерные объекты Ирана

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Соединенные Штаты и Израиль продолжают наносить удары по ядерным объектам на территории Ирана, констатировала представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводит пресс-служба ведомства, страны совершенно не считаются ни с жертвами, ни с последствиями своих действий.

Американо-израильский тандем продолжает наносить массированные удары по иранским военным, гражданским и, что наиболее опасно, ядерным объектам, не считаясь ни с жертвами среди мирного населения, ни с возможными радиологическими и экологическими последствиями, — заявила Захарова.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что операция США и Израиля на Ближнем Востоке обернется тяжелейшими последствиями. По словам главы дипломатического ведомства, мир будет ощущать их еще долго.

При этом Лавров убежден, что подход «рубить сплеча» не работает в переговорах на Ближнем Востоке. По его словам, для диалога важно учитывать сложность и длительность конфликтов в регионе.

