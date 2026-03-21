21 марта 2026 в 17:42

Мужчина погиб при налете дронов ВСУ на российский регион

Богомаз сообщил о гибели жителя Брянской области при массированной атаке ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Житель села Демьянки в Брянской области погиб при атаке украинских дронов-камикадзе, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования родным и близким умершего и пообещал оказать помощь.

ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате варварской атаки, к сожалению, погиб мирный житель, — отметил глава региона.

По словам губернатора, при атаке повреждения получили хозпостройка и трактор. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Днем 21 марта противовоздушная оборона перехватила один украинский БПЛА над Брянской областью. Богомаз уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений. Силы ПВО в период с 08:00 20 марта до 08:00 21 марта перехватили и сбили 154 беспилотника ВСУ над Брянской областью. Губернатор поблагодарил российских военнослужащих за защиту.

По подсчетам Министерства обороны России, в ночь на 21 марта дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили более 280 украинских беспилотников. Атаке со стороны противника подверглись 15 регионов страны.

