Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 18:08

Названа главная цель ударов Ирана в странах Персидского залива

FT: ОАЭ стали самой обстреливаемой страной в Персидском заливе

Дубай Фото: Xia Xiao/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Объединенные Арабские Эмираты стали самым атакуемым государством среди соседей Ирана в Персидском заливе, сообщает Financial Times. По данным издания, только 20 марта в воздушном пространстве страны было зафиксировано 15 беспилотников и семь баллистических ракет, выпущенных Тегераном.

Общее число атак на ОАЭ с начала конфликта достигло 2063, пишет газета. Как отмечает FT, власти страны перестали публиковать данные о перехватах, однако аэропорт и финансовый центр Дубая продолжают оставаться под ударами.

Ранее Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что за сутки средства противовоздушной обороны страны сбили четыре баллистические ракеты и 26 беспилотных летательных аппаратов, выпущенных с иранской территории. С начала боевых действий ПВО страны ликвидировала в общей сложности 1740 дронов, 15 крылатых и 338 баллистических ракет.

Кроме того, пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции объявила о нанесении нового удара по американским объектам в Ближневосточном регионе в рамках широкомасштабной ответной кампании «Правдивое обещание — 4». Согласно информации иранского государственного телевидения, военнослужащие успешно атаковали военную базу Эд-Дафра, находящуюся на землях Объединенных Арабских Эмиратов.

ОАЭ
Иран
Персидский залив
обстрелы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ребенок попал в больницу после встречи с курьером на электровелосипеде
На Западе сделали мрачный прогноз по мировой энергетике из-за Ирана
Стало известно о предложении «амнистировать» пойманную браконьерами рыбу
Украинцев уличили в массовом бегстве с боевых позиций
Подросток угнал автобус, чтобы подвезти подругу до школы в 150 километрах
«Волга» покорила привыкших к Ford Mustang американцев
Иран пригрозил США беспрецедентным ответом при одном условии
Девушка покрылась сыпью и почти ослепла после приема антидепрессантов
«Все прогнозы сбываются»: Дмитриев описал мрачное будущее энергетики Европы
Футболиста «Ахмата» экстренно доставили в больницу прямо с игрового поля
Россия заметно нарастила импорт водки
Петербуржец съел бокал в баре и выбил окно в машине скорой помощи
«Больше не в силах скрывать»: на Западе увидели отчаяние Зеленского
Во Франции захотели снять санкции с России
Дефицит гречки накрыл Украину
В Британии пришли в ужас после иранского обстрела Диего-Гарсии
«Развлекала командиров ВСУ»: в зоне спецоперации погибла Барби
Военэксперт раскрыл неприятную правду о влиянии США в Ормузском проливе
Швейцария подтвердила готовность к новому раунду переговоров по Украине
Слухи о болезни, слова об армии, ссора с Лифановым: куда пропал Климушкин
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.