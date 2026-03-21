Названа главная цель ударов Ирана в странах Персидского залива FT: ОАЭ стали самой обстреливаемой страной в Персидском заливе

Объединенные Арабские Эмираты стали самым атакуемым государством среди соседей Ирана в Персидском заливе, сообщает Financial Times. По данным издания, только 20 марта в воздушном пространстве страны было зафиксировано 15 беспилотников и семь баллистических ракет, выпущенных Тегераном.

Общее число атак на ОАЭ с начала конфликта достигло 2063, пишет газета. Как отмечает FT, власти страны перестали публиковать данные о перехватах, однако аэропорт и финансовый центр Дубая продолжают оставаться под ударами.

Ранее Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что за сутки средства противовоздушной обороны страны сбили четыре баллистические ракеты и 26 беспилотных летательных аппаратов, выпущенных с иранской территории. С начала боевых действий ПВО страны ликвидировала в общей сложности 1740 дронов, 15 крылатых и 338 баллистических ракет.

Кроме того, пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции объявила о нанесении нового удара по американским объектам в Ближневосточном регионе в рамках широкомасштабной ответной кампании «Правдивое обещание — 4». Согласно информации иранского государственного телевидения, военнослужащие успешно атаковали военную базу Эд-Дафра, находящуюся на землях Объединенных Арабских Эмиратов.