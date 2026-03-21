В Запорожье произошел масштабный пожар после удара по городу, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на местные источники. Жителей города настоятельно призывают держать окна закрытыми.

Предположительно, удар пришелся по объектам энергетической инфраструктуры. Это подтверждают публикации в городских пабликах.

Ранее назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров заявил, что в подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы. Детали инцидента и данные о возможных последствиях он раскрывать не стал.

До этого британский военный обозреватель Александр Меркурис предупредил, что ситуация для ВСУ может резко измениться после освобождения российскими войсками Запорожья и Донбасса. Он отметил, что без промышленных объектов и стратегических плацдармов Киев лишится ресурсов для сопротивления.

Также военный аналитик Андрей Марочко заявлял, что попытки ВСУ переломить ситуацию на Запорожском направлении привели к серьезным потерям личного состава. В районе Терноватого украинские подразделения за три дня провели серию контратак, потеряв около 1000 человек. Минобороны РФ эти данные не комментировало.