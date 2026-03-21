21 марта 2026 в 17:38

Названа страна, которая окажет влияние на распад Украины

Фото: Danylo Antoniuk/ Keystone Press Agency/Global Look Press
Польша окажет прямое влияние на распад Украины, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, Варшава может пойти на такой шаг из территориальных интересов, а спровоцировать поляков могут притеснения католиков в Киеве.

Если помимо украинской православной церкви завтра еще окончательно начнутся набеги на католические храмы, то тут еще больше охладятся отношения между Польшей и Украиной. Поэтому я считаю, что поляки будут играть на опережение, то есть они сейчас спят и видят, как побыстрее инициировать уже новый развал Украины, чтобы западные земли ассимилировать под любым лозунгом, — заявил он.

Самонкин отметил, что католическая вера имеет большое влияние на западной территории Украины. По его словам, украинцы рассматривают переход в католицизм путем спасения от действующего киевского правительства.

Католическую веру особенно исповедуют жители Западной Украины, где активно работают польские и прочие иные некоммерческие организации. Там очень явно подвержено это течение. Переход в католичество для людей, которые проживают на Западной Украине, не считается предательством, это считается неким последним спасением на фоне развала украинского государства. Естественно, что они выберут ассимиляцию с поляками, нежели будут жить дальше под режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, который будет их дальше посылать на убой, на Восток, через ТЦК или другие карательные проекты, — заключил политолог.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Европа готовится к войне с Россией, затягивая урегулирование украинского кризиса. По его словам, благодаря продолжению протеста Киева против подписания мирного договора Великобритания и Германия наращивают военную мощность.

Александрина Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ребенок попал в больницу после встречи с курьером на электровелосипеде
На Западе сделали мрачный прогноз по мировой энергетике из-за Ирана
Стало известно о предложении «амнистировать» пойманную браконьерами рыбу
Украинцев уличили в массовом бегстве с боевых позиций
Подросток угнал автобус, чтобы подвезти подругу до школы в 150 километрах
«Волга» покорила привыкших к Ford Mustang американцев
Иран пригрозил США беспрецедентным ответом при одном условии
Девушка покрылась сыпью и почти ослепла после приема антидепрессантов
«Все прогнозы сбываются»: Дмитриев описал мрачное будущее энергетики Европы
Футболиста «Ахмата» экстренно доставили в больницу прямо с игрового поля
Россия заметно нарастила импорт водки
Петербуржец съел бокал в баре и выбил окно в машине скорой помощи
«Больше не в силах скрывать»: на Западе увидели отчаяние Зеленского
Во Франции захотели снять санкции с России
Дефицит гречки накрыл Украину
В Британии пришли в ужас после иранского обстрела Диего-Гарсии
«Развлекала командиров ВСУ»: в зоне спецоперации погибла Барби
Военэксперт раскрыл неприятную правду о влиянии США в Ормузском проливе
Швейцария подтвердила готовность к новому раунду переговоров по Украине
Слухи о болезни, слова об армии, ссора с Лифановым: куда пропал Климушкин
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

