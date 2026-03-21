Польша окажет прямое влияние на распад Украины, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, Варшава может пойти на такой шаг из территориальных интересов, а спровоцировать поляков могут притеснения католиков в Киеве.

Если помимо украинской православной церкви завтра еще окончательно начнутся набеги на католические храмы, то тут еще больше охладятся отношения между Польшей и Украиной. Поэтому я считаю, что поляки будут играть на опережение, то есть они сейчас спят и видят, как побыстрее инициировать уже новый развал Украины, чтобы западные земли ассимилировать под любым лозунгом, — заявил он.

Самонкин отметил, что католическая вера имеет большое влияние на западной территории Украины. По его словам, украинцы рассматривают переход в католицизм путем спасения от действующего киевского правительства.

Католическую веру особенно исповедуют жители Западной Украины, где активно работают польские и прочие иные некоммерческие организации. Там очень явно подвержено это течение. Переход в католичество для людей, которые проживают на Западной Украине, не считается предательством, это считается неким последним спасением на фоне развала украинского государства. Естественно, что они выберут ассимиляцию с поляками, нежели будут жить дальше под режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, который будет их дальше посылать на убой, на Восток, через ТЦК или другие карательные проекты, — заключил политолог.

