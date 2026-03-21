21 марта 2026 в 21:15

«Только что»: Трамп обрадовался смерти экс-спецпрокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social поделился радостью после сообщения о смерти бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера. Чиновник занимался расследованием на фоне утверждений о якобы вмешательстве России в американские выборы.

Роберт Мюллер только что умер. Хорошо. Я рад, что он умер. Он больше не сможет причинить вред невинным людям, — написал Трамп.

Известно, что Мюллер умер 20 марта в возрасте 81 года, причина смерти не уточнялась. Долгие годы бывший спецпрокурор США страдал болезнью Паркинсона. После выборов президента США в 2016 году Мюллер был назначен специальным прокурором для проверки заявлений о возможном вмешательстве России в избирательный процесс. Итоговый доклад, опубликованный Минюстом в апреле 2019 года, не подтвердил наличие сговора между Трампом и российскими властями.

До этого умер бывший помощник президента США Ричарда Никсона Александр Баттерфилд. Он скончался в возрасте 99 лет. Политик сыграл ключевую роль в Уотергейтском скандале, сумев раскрыть систему прослушки в Белом доме.

