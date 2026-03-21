21 марта 2026 в 20:08

ЦРУ и МОССАД попытались разгадать «тайну» Моджтабы Хаменеи

Моджтаба Хаменеи
Спецслужбы США и Израиля пока не могут определить местонахождение нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, сообщил портал Axios. ЦРУ и МОССАД предполагают, что политик может быть жив.

По информации журналистов, у разведки Вашингтона есть доказательства попыток иранских чиновников организовать встречу с Моджтабой Хаменеи. При этом они все оказались безуспешны. Американские специалисты продолжают выяснять, кто отдает приказы иранским военным.

Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что Моджтаба Хаменеи полностью здоров. По словам дипломата, религиозный деятель получил легкие ранения.

Также посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали заявил, что слухи о пребывании Моджтабы Хаменеи в России на лечении не соответствуют действительности. Он отметил, что привычка врать не покидает голову лжеца, но иранская пословица гласит, что у такого человека короткая память и он забывчив.

До этого газета The Telegraph сообщила, что Хаменеи-младший сумел избежать гибели при авиаударе 28 февраля, выйдя на улицу из попавшего под обстрел здания. По информации СМИ, аятолла получил лишь небольшую травму ноги.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Озвучены имена победителей на Кубке Первого канала по фигурному катанию
Умер спецпрокурор США Мюллер, расследовавший дело Трампа о выборах 2016 года
Россиян призвали приготовиться к скорой «волне» магнитных бурь
Силой увезенных из Славянска детей вывозят «в никуда»
В МИД Турции спрогнозировали сроки окончания войны на Ближнем Востоке
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
«Воспаленная фантазия»: Захарова высказалась о «звонках» Сийярто Лаврову
Арестован топ-менеджер «Знания» с прошлым в администрации президента
Жительница Тегерана ценой жизни засняла крупную бомбежку
ЦРУ и МОССАД попытались разгадать «тайну» Моджтабы Хаменеи
В Иране назвали условие восстановления судоходства в Ормузском проливе
Возмездие Хаменеи, Иран переиграл США, укол от меланомы: что дальше
Атакованный российский «Арктик Метагаз» ветром уносит к берегам Ливии
Кенийский островок оказался завален тысячами люксовых автомобилей
Россиянки массово «скупают» сперму лосося в погоне за красотой
Назван алкогольный коктейль, который может запросто остановить сердце
В Сумской области ликвидирован офицер ВСУ
Россиян предупредили об уголовных последствиях за сорванные подснежники
Иран выпустил купюру рекордного номинала
Ураганный ветер и холод до +10? Погода в Москве в августе: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

