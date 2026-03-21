ЦРУ и МОССАД попытались разгадать «тайну» Моджтабы Хаменеи Axios: ЦРУ и МОССАД ничего не знают о местонахождении Моджтабы Хаменеи

Спецслужбы США и Израиля пока не могут определить местонахождение нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, сообщил портал Axios. ЦРУ и МОССАД предполагают, что политик может быть жив.

По информации журналистов, у разведки Вашингтона есть доказательства попыток иранских чиновников организовать встречу с Моджтабой Хаменеи. При этом они все оказались безуспешны. Американские специалисты продолжают выяснять, кто отдает приказы иранским военным.

Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что Моджтаба Хаменеи полностью здоров. По словам дипломата, религиозный деятель получил легкие ранения.

Также посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали заявил, что слухи о пребывании Моджтабы Хаменеи в России на лечении не соответствуют действительности. Он отметил, что привычка врать не покидает голову лжеца, но иранская пословица гласит, что у такого человека короткая память и он забывчив.

До этого газета The Telegraph сообщила, что Хаменеи-младший сумел избежать гибели при авиаударе 28 февраля, выйдя на улицу из попавшего под обстрел здания. По информации СМИ, аятолла получил лишь небольшую травму ноги.