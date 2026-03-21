В Сети появилось видео удара ракеты по израильской Димоне По израильской Димоне ударила баллистическая ракета

В Сети появилось видео, как по израильской Димоне ударила ракета, сообщил журналист Times of Israel. Отмечается, что после прилета последовал взрыв с возгоранием. По предварительным данным, повреждено здание синагоги.

При падении ракеты пострадали не менее 20 человек, включая 10-летнего ребенка. По данным медиков, мальчик получил осколочные ранения средней тяжести. Ему оказывают помощь медики.

Ранее пресс-секретарь Генштаба военно-космического командования «Хатам аль-Анбия» КСИР Эбрахим Зольфагари заявил, что исход войны решается на поле боя, а не постами в соцсетях. По его словам, операцию США следует переименовать из «Эпической ярости» в «Эпический страх».

До этого сообщалось, что КСИР атаковал военные объекты США в Персидском заливе, разрушив ангары с истребителями на авиабазах Ад-Дафра (ОАЭ) и Шейх-Иса (Бахрейн) с помощью крылатых ракет и беспилотников. Эти удары стали частью ответной кампании Ирана после смерти аятоллы Али Хаменеи 28 февраля и будут продолжаться до вывода американских войск из региона.