Слова Пескова о российском газе нашли отклик в Европе AD: слова Пескова об энергетическом кризисе в Евросоюзе нашли отклик в Европе

Заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о позиции Евросоюза по энергоносителям вызвало отклик в Европе, пишет AntiDiplomatico. По данным портала, он раскритиковал непримиримую позицию ЕС, который не намерен возвращаться к закупкам российского газа.

Отказ от российского топлива в пользу американского СПГ привел к кризису и зависимости от Вашингтона. Эскалация на Ближнем Востоке усугубила ситуацию, создав для Европы замкнутый круг высоких цен и проблем в экономике.

Ранее Песков заявил, что европейские страны по-прежнему отказываются от российских энергетических ресурсов. Таким образом он прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, исключившей разрешение закупать российский газ. Песков уверен, что этим регион лишь «стреляет в ногу своим избирателям».

До этого глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз не испытывает прямой зависимости от поставок энергоресурсов через Ормузский пролив, но внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке. Она отметила, что в Брюсселе опасаются глобального скачка цен из-за эскалации вокруг Ирана.