КСИР отчитался об ударах по базам США с топливом Иран заявил об уничтожении ангара и топливных емкостей на двух базах США

Иранские ВМС атаковали объекты на американских базах Аль-Манхад в ОАЭ и Али-Салем в Кувейте, сообщил Корпус стражей Исламской революции. По его сообщению, которое передает ТАСС, уничтожен ангар и топливные емкости.

В рамках проведенной 72-й ракетной волны по объектам противника ВМС КСИР уничтожили ангар и топливные резервуары на базе Аль-Манхад [на территории ОАЭ] и авиабазе Али-Салем [на территории Кувейта], — говорится в специальном заявлении корпуса.

Ранее КСИР выступил с заявлением после подтверждения гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. В нем военные пообещали, что не забудут о кровной мести за «великомученика». Лариджани был убит 17 марта вместе с сыном и начальником охраны. Его гибель стала очередной потерей для высшего руководства Ирана с начала операции США и Израиля 28 февраля.

До этого представители разведки Корпуса стражей Исламской революции объявили о ликвидации высокопоставленного израильского чиновника. Операцию провели иранские силы специального назначения глубоко на территории противника, уточнялось в публикации. Целью был один из членов военно-политического руководства Израиля.