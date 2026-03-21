Иран выдал одновременно четыре ракетных залпа в сторону Израиля Al Hadath: Иран начал четыре ракетные атаки на южную часть Израиля

Иран нанес четыре ракетных удара по территории Израиля, передает Al Hadath. По данным источника, все ракеты были запущены в направлении южной части еврейского государства.

Подробности о целях атак не приводятся. Израильские власти пока не комментировали произошедшее.

Ранее в израильском городе Димона при ракетном обстреле пострадали 39 человек, сообщила национальная служба скорой помощи. Среди раненых есть ребенок в тяжелом состоянии.

До этого сообщалось, что КСИР атаковал военные объекты США в Персидском заливе, разрушив ангары с истребителями на авиабазах Ад-Дафра (ОАЭ) и Шейх-Иса (Бахрейн) с помощью крылатых ракет и беспилотников. Эти удары стали частью ответной кампании Ирана после смерти аятоллы Али Хаменеи 28 февраля и будут продолжаться до вывода американских войск из региона.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление МИД Ирана, пригрозившего Киеву последствиями за возможное вмешательство в ближневосточный конфликт. Он заявил, что Киев не боится подобных посланий. Тегеран уже предупредил украинскую сторону, что отправка военных ВСУ в регион повлечет международную ответственность для страны.