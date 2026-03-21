21 марта 2026 в 21:37

По иранскому Исфахану нанесли еще шесть жестких ударов

Шесть взрывов прогремели в иранском Исфахане

Фото: Ircs/Keystone Press Agency/Global Look Press
Порядка шести взрывов прогремели в городе Исфахан в центральной части Ирана, сообщил канал Al Hadath. Известно, что атаки на объекты вели с воздуха.

Журналисты не уточнили, в каких зданиях прогремел взрыв. Также нет данных о погибших, пострадавших и причиненном ущербе.

Ранее Генеральное консульство России в Исфахане объявило о временной приостановке работы на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

Также сообщалось, что по меньшей мере 15 человек погибли в результате ракетного удара по заводу в Исфахане 15 марта. Журналисты отметили, что еще несколько пострадали. По данным прессы, удар был нанесен по промышленному предприятию. Оно специализировалось на производстве холодильного и отопительного оборудования.

До этого эксперты ЮНЕСКО подтвердили, что уже несколько объектов культурного наследия в Иране получили повреждения во время атак Израиля и США. В организации отметили, что крайне обеспокоены сложившейся ситуацией.

