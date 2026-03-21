«Небеса дают силы»: Распутина о жилищном скандале с бывшей мужа Распутина призналась, что вера позволяет ей пережить жилищный скандал

Исполнительница Маша Распутина призналась в беседе ИС «Вести», что обращается к высшим силам в борьбе с экс-супругой своего мужа Виктора Захарова за недвижимость. Также звезда отметила, что устала от негатива.

Беспредел такой чинить [недопустимо]. Параллельно идет какой-то постоянный негатив [на меня], это уже так надоело, честно говоря. <...> Я, наверное, все-таки с Богом в ладах. Небеса дают подкрепление и сил духовных, — отметила Распутина.

Ранее Виктор Захаров сообщил, что исполнительница надеется добиться справедливости в Верховном суде. По его словам, певица обратилась с открытым письмом к председателю Верховного суда Игорю Краснову, потому что после кейса с квартирой певицы Ларисы Долиной верит ему.

До этого стало известно, что Маша Распутина столкнулась с угрозой выселения из своего подмосковного особняка в деревне Таганьково из-за затяжного имущественного спора с бывшей женой своего супруга. Суды взыскали с Захарова 70 млн рублей в пользу экс-супруги, но он был признан банкротом, и теперь женщина претендует на жилье.