«Устаканим ситуацию»: в США рассказали, что затягивает операцию в Иране

«Устаканим ситуацию»: в США рассказали, что затягивает операцию в Иране Джонсон: миссия операции США против Ирана почти выполнена

«Изначальная миссия» операции США против Ирана почти выполнена, заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон. По его словам, одна из целей — стабилизация ситуации в Ормузском проливе.

Как только мы устаканим ситуацию, я думаю, что все будет практически завершено, — констатировал он.

Джонсон добавил, что Иран способен угрожать кораблям в Ормузском проливе. Это «немного затягивает дело», пояснил он.

Ранее стало известно, что США активизировали военную операцию в Ормузском проливе, усилия направлены на восстановление судоходства после действий иранских сил. Пентагон задействовал низколетящие штурмовики для ударов по иранским военно-морским целям. Также применяются вертолеты «Апач» для уничтожения беспилотников, представляющих угрозу. Операция направлена на снижение риска со стороны катеров, морских мин и крылатых ракет Ирана.

До этого представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни рассказал, что Евросоюз поддерживает дипломатические контакты с Ираном по вопросу обеспечения судоходства в Ормузском проливе. В Брюсселе подчеркнули заинтересованность в предотвращении эскалации и сохранении стабильности в регионе.