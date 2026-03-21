Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 22:18

«Устаканим ситуацию»: в США рассказали, что затягивает операцию в Иране

Джонсон: миссия операции США против Ирана почти выполнена

Фото: Sepahnews/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

«Изначальная миссия» операции США против Ирана почти выполнена, заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон. По его словам, одна из целей — стабилизация ситуации в Ормузском проливе.

Как только мы устаканим ситуацию, я думаю, что все будет практически завершено, — констатировал он.

Джонсон добавил, что Иран способен угрожать кораблям в Ормузском проливе. Это «немного затягивает дело», пояснил он.

Ранее стало известно, что США активизировали военную операцию в Ормузском проливе, усилия направлены на восстановление судоходства после действий иранских сил. Пентагон задействовал низколетящие штурмовики для ударов по иранским военно-морским целям. Также применяются вертолеты «Апач» для уничтожения беспилотников, представляющих угрозу. Операция направлена на снижение риска со стороны катеров, морских мин и крылатых ракет Ирана.

До этого представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни рассказал, что Евросоюз поддерживает дипломатические контакты с Ираном по вопросу обеспечения судоходства в Ормузском проливе. В Брюсселе подчеркнули заинтересованность в предотвращении эскалации и сохранении стабильности в регионе.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шнайдер проиграла Бенчич в третьем круге турнира WTA в Майами
МАГАТЭ раскрыло детали об ударе по ядерному центру «Негев» в Израиле
В Самаре разыскивают пропавшего ребенка
Более 300 мертвых буревестников и дельфинов нашли на пляже в Болгарии
Иран выдал одновременно четыре ракетных залпа в сторону Израиля
«Помяните у бензоколонки»: Дмитриев дал совет европейцам
«Устаканим ситуацию»: в США рассказали, что затягивает операцию в Иране
Ракетный удар по Димоне с ядерным объектом привел к десяткам пострадавших
Слова Пескова о российском газе нашли отклик в Европе
«Свободная страна»: Вучич поставил точку в вопросе дружбы с Россией
Стармер пообещал Кипру защиту от авиации США
По иранскому Исфахану нанесли еще шесть жестких ударов
КСИР отчитался об ударах по базам США с топливом
В Челябинске муж сломал жене позвоночник за желание развестись
В Сети появилось видео удара ракеты по израильской Димоне
Россия призвала США отменить визовые ограничения для граждан РФ
«Только что»: Трамп обрадовался смерти экс-спецпрокурора Мюллера
Что известно о числе выпущенных по Израилю иранских ракет
В Италии два человека погибли при сходе лавины
Гладков сообщил о новых жертвах обстрела ВСУ в Смородино
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.