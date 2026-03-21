21 марта 2026 в 23:43

Шнайдер проиграла Бенчич в третьем круге турнира WTA в Майами

Диана Шнайдер Диана Шнайдер Фото: Zou Zheng/XinHua/Global Look Press
Российская теннисистка Диана Шнайдер завершила выступление на турнире в Майами в третьем круге. Она уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич в двух сетах.

Швейцарская спортсменка, посеянная под 12-м номером, оказалась сильнее 20-й ракетки турнира. Бенчич одержала победу со счетом 6:3, 6:3.

В четвертом круге швейцарка сыграет с победительницей матча Анисимова и Стародубцева. Шнайдер занимает 20-ю строчку мирового рейтинга.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Майами, обыграв Маккартни Кесслер. Матч продолжался почти два часа. Встреча между Андреевой и Кесслер продолжалась 1 час 58 минут.

До этого стало известно, что белорусская теннисистка Арина Соболенко послала журналистов к черту на пресс-конференции после поражения от теннисистки из Казахстана Елены Рыбакиной в финале Australian Open 2026. Корреспонденты поинтересовались у спортсменки, будет ли она обсуждать с тренерами итоги турнира.

Кроме того, заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что Даниил Медведев и Мирра Андреева имеют лучшие шансы среди российских теннисистов на Australian Open. Он назвал неплохими их результаты в начале сезона.

WTA
теннис
теннисистки
результаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шнайдер проиграла Бенчич в третьем круге турнира WTA в Майами
МАГАТЭ раскрыло детали об ударе по ядерному центру «Негев» в Израиле
В Самаре разыскивают пропавшего ребенка
Более 300 мертвых буревестников и дельфинов нашли на пляже в Болгарии
Иран выдал одновременно четыре ракетных залпа в сторону Израиля
«Помяните у бензоколонки»: Дмитриев дал совет европейцам
«Устаканим ситуацию»: в США рассказали, что затягивает операцию в Иране
Ракетный удар по Димоне с ядерным объектом привел к десяткам пострадавших
Слова Пескова о российском газе нашли отклик в Европе
«Свободная страна»: Вучич поставил точку в вопросе дружбы с Россией
Стармер пообещал Кипру защиту от авиации США
По иранскому Исфахану нанесли еще шесть жестких ударов
КСИР отчитался об ударах по базам США с топливом
В Челябинске муж сломал жене позвоночник за желание развестись
В Сети появилось видео удара ракеты по израильской Димоне
Россия призвала США отменить визовые ограничения для граждан РФ
«Только что»: Трамп обрадовался смерти экс-спецпрокурора Мюллера
Что известно о числе выпущенных по Израилю иранских ракет
В Италии два человека погибли при сходе лавины
Гладков сообщил о новых жертвах обстрела ВСУ в Смородино
Дальше
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

