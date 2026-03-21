Шнайдер проиграла Бенчич в третьем круге турнира WTA в Майами

Российская теннисистка Диана Шнайдер завершила выступление на турнире в Майами в третьем круге. Она уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич в двух сетах.

Швейцарская спортсменка, посеянная под 12-м номером, оказалась сильнее 20-й ракетки турнира. Бенчич одержала победу со счетом 6:3, 6:3.

В четвертом круге швейцарка сыграет с победительницей матча Анисимова и Стародубцева. Шнайдер занимает 20-ю строчку мирового рейтинга.

