МАГАТЭ раскрыло детали об ударе по ядерному центру «Негев» в Израиле

МАГАТЭ не получило информации об ущербе ядерному центру «Негев» в Израиле

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Фото: Shutterstock/FOTODOM
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило в соцсети X, что не располагает сведениями, которые могли бы свидетельствовать об ущербе ядерному центру «Негев» в Израиле. Уточняется, что речь идет об ударе по городу Димона.

МАГАТЭ подчеркнуло, что в курсе сообщений об инциденте. Однако агентство не получило информации, которая могла бы говорить об ущербе. Кроме того, согласно данным, поступающим из государств региона, фоновый уровень радиации остается в пределах нормы.

Ранее пресс-служба Atomic Energy Organisation of Iran сообщила, что Израиль и США атаковали комплекс по обогащению урана в Нетензе, который считается одним из центральных элементов иранской ядерной программы. На территории объекта размещены установки по обогащению урана, включая центрифуги, значительная часть инфраструктуры находится под землей для защиты от атак.

Вместе с этим Иран нанес удары по топливным резервуарам и военной инфраструктуре в аэропорту Бен-Гурион с помощью беспилотных летательных аппаратов. Атака произошла утром 21 марта. Ударам также подверглись места заправки самолетов в израильском аэропорту.

