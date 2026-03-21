В Самаре разыскивают пропавшего ребенка

21 марта 2026 в 23:24

МВД: в Самаре разыскивают пропавшего девятилетнего мальчика

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Правоохранители в Самаре разыскивают девятилетнего ребенка, сообщается в пресс-службе ГУ МВД по региону. По их данным, мальчик ушел из дома днем в субботу, 21 марта, и не вернулся.

Самарскими полицейскими разыскивается без вести пропавший [мальчик] 2016 года рождения, который 21 марта ушел из дома на улице Победы в Кировском районе областного центра, до настоящего времени его местонахождение неизвестно, — говорится в публикации.

В публикации указано, что ребенок обладает крепким телосложением, одет в куртку цвета хаки и синюю шапку. Подчеркивается, что мальчик не разговаривает и может нуждаться в медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Звенигороде нашли тело третьего пропавшего ребенка. Как передает пресс-служба МЧС России, водолазы подняли его на поверхность. До этого сообщалось, что спасатели создавали на Москве-реке искусственную волну для более эффективного поиска.

До этого в Твери возбудили уголовное дело после пропажи детей — девочки Кати 2012 года рождения и мальчика Артема 2016 года рождения. Позже стало известно, что брат и сестра находятся с матерью в Ленобласти. Их нашли благодаря свидетельству очевидцев из Санкт-Петербурга.

