Что известно о числе выпущенных по Израилю иранских ракет

Иран выпустил по Израилю 850 ракет и БПЛА с начала кризиса

Иранские вооруженные силы за все время конфликта в регионе запустили по объектам в странах Персидского залива 4911 ракет и БПЛА, сообщает канал Al Hadath. Еще 850 иранских ракет и дронов ударили по территории Израиля.

Ранее Тегеран сообщил, что даст беспрецедентный ответ в случае попытки США захватить иранский остров Харк в Персидском заливе, который может включать дестабилизацию обстановки в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

Также военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Иран располагает возможностью применить ракеты-торпеды в противостоянии с Израилем. Помимо этого, по словам аналитика, Тегеран может прибегнуть к минированию акватории Ормузского пролива.

До этого иранское военное командование объявило о намерении широко использовать новейшие системы обороны в конфликте на Ближнем Востоке. По словам представителя армии Ирана Мохаммада Акраминия, основными целями предстоящих атак будут ключевые объекты Соединенных Штатов и Израиля.