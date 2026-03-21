Сийярто раскрыл, когда Киев снимет нефтяную блокаду Будапешта

Украина будет вынуждена восстановить прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» 13 апреля — на следующий день после парламентских выборов в Венгрии, на которых, как ожидается, победит правящая партия ФИДЕС во главе с Виктором Орбаном, заявил на международной Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште министр иностранных дел страны Петер Сийярто. По словам главы венгерского МИД, Киев пойдет на этот шаг, поскольку его финансовые ресурсы иссякнут раньше, чем у Будапешта закончится нефть.

Деньги у украинцев закончатся гораздо раньше, чем у нас закончится нефть. Поэтому после победы [ФИДЕС] на выборах они будут вынуждены вновь запустить трубопровод «Дружба», и поставки по нему возобновятся вечером 13 апреля, — высказался Сийярто.

Ранее Орбан заявил, что Киев должен предоставить гарантии бесперебойной транспортировки российской нефти в будущем. По словам политика, после восстановления поставок топлива в республику Будапешт согласится на предоставление Украине кредита от Евросоюза. Он также подчеркнул, что европейские страны не смогут преодолеть энергетический кризис без ресурсов из России.

Кроме того, западные журналисты сообщили, что венгерский премьер после завершения саммита Евросоюза покинул Брюссель в хорошем расположении духа. По информации источников, глава правительства сумел заблокировать выделение Киеву кредитных средств от ЕС.