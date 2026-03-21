Что известно о новой атаке ВСУ на Тульскую область Губернатор Миляев: два БПЛА ВСУ сбиты над Тульской областью

Над Тульской областью сбиты еще два БПЛА ВСУ, заявил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет.

Еще два украинских беспилотника уничтожили подразделения ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью. Пострадавших нет. По предварительной информации повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, — сообщил губернатор.

Также 21 марта сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны ликвидировали украинский БПЛА над Тульской областью. Данных о пострадавших не было.

До этого, по данным Минобороны РФ силы ПВО ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 42 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 13 и шесть — над акваториями Черного и Азовского морей, еще по пять сбили над Брянской областью и Крымом.

Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что участок леса загорелся под городом из-за сбитого БПЛА. По его словам, над регионом ликвидировали 53 беспилотника — это была одна из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время. Никто не пострадал.