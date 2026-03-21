Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 17:29

Мужчину ранило в грудь при налете FPV-дрона на белгородское предприятие

В Белгородской области мужчину ранило при ударе FPV-дрона по предприятию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины ударили по территории предприятия в селе Грузское Борисовского округа Белгородской области, написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в результата атаки пострадал мужчина. Его доставили в Борисовскую центральную районную больницу.

В Борисовском округе в селе Грузское FPV-дрон ударил по территории предприятия.Раненого мужчину доставили в Борисовскую ЦРБ, — говорится в сообщении.

Как уточнил глава региона, у пострадавшего диагностировали проникающее осколочное ранение грудной клетки. В ближайшее время мужчину доставят в областную клиническую больницу.

Ранее украинские войска ударили по хутору Бондаренков в Белгородской области. Как отметил Гладков, при детонации беспилотника пострадал мирный житель. Мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья.

Украинские войска также ударили беспилотниками по Курску. По словам губернатора Александра Хинштейна, в Железнодорожном округе города в результате падения БПЛА загорелся частный дом. Кроме того, повреждено не менее трех автомобилей.

Белгородская область
Вячеслав Гладков
БПЛА
беспилотники
дроны
ВСУ
пострадавшие
раненые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина погиб при налете дронов ВСУ на российский регион
«Очень удивлен»: Трамп об отказе союзников помочь в войне с Ираном
Названа страна, которая окажет влияние на распад Украины
Военкомы сорвали свадьбу на Украине
Загадочный катер прибило к берегу Черного моря в Турции
Подросток испугался «декларирования для военкомата» и отдал украшения
Мужчину ранило в грудь при налете FPV-дрона на белгородское предприятие
Что известно о новой атаке ВСУ на Тульскую область
Украденные у России исторические документы выставили на продажу в Европе
Суд «прикрыл» интернет-магазин по незаконной продаже оружия
Гадалка не смогла избавить женщину от «сущности в спине» за 500 тыс. рублей
Лавров объяснил, как США относятся к урегулированию на Украине
Девочка погибла при пожаре в многоквартирном доме
В ЕС фразой о сильных и больших лидерах унизили Каллас и фон дер Ляйен
Сийярто раскрыл, когда Киев снимет нефтяную блокаду Будапешта
Ледяные дожди и холод до 0? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
«Должны уважать»: Лавров озвучил жесткое требование к США
Известный комментатор словами из басни Крылова описал ситуацию в «Спартаке»
Россия потребовала от ООН и МАГАТЭ оценки удара по Ирану
Дуров не ответил на требование заблокировать 100 Telegram-каналов в России
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.