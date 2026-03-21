Мужчину ранило в грудь при налете FPV-дрона на белгородское предприятие В Белгородской области мужчину ранило при ударе FPV-дрона по предприятию

Вооруженные силы Украины ударили по территории предприятия в селе Грузское Борисовского округа Белгородской области, написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в результата атаки пострадал мужчина. Его доставили в Борисовскую центральную районную больницу.

Как уточнил глава региона, у пострадавшего диагностировали проникающее осколочное ранение грудной клетки. В ближайшее время мужчину доставят в областную клиническую больницу.

Ранее украинские войска ударили по хутору Бондаренков в Белгородской области. Как отметил Гладков, при детонации беспилотника пострадал мирный житель. Мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья.

Украинские войска также ударили беспилотниками по Курску. По словам губернатора Александра Хинштейна, в Железнодорожном округе города в результате падения БПЛА загорелся частный дом. Кроме того, повреждено не менее трех автомобилей.