Атакованный российский «Арктик Метагаз» ветром уносит к берегам Ливии

NOC сообщила о буксировке российского газовоза «Арктик Метагаз» в порты Ливии

Атакованный украинскими беспилотниками российский газовоз «Арктик Метагаз» будет отбуксирован в один из портов, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу Национальной нефтяной корпорации (NOC). Судно приближается к берегу под воздействием ветра и волн.

Судно будет безопасно отбуксировано в один из ливийских портов после согласования с компетентными органами, прежде всего с Управлением портов, — говорится в заявлении.

Для ликвидации последствий инцидента заключен контракт со специализированной компанией. Она занимается предотвращением возможных разливов топлива и экологического ущерба.

Капитан «Арктик Метагаз» Андрей Зеленский ранее сообщил, что спасательная операция по эвакуации моряков с российского газовоза прошла на самом высоком уровне. По его словам, операция была организована спасательными службами Мальты, Ливии и в первую очередь России.

На борту принявшего их судна моряки чувствовали себя хорошо. Они уже вернулись в Мурманск. Двое пострадавших продолжают лечение в Москве.

Ливия
газ
танкеры
Россия
буксировка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Озвучены имена победителей на Кубке Первого канала по фигурному катанию
Умер спецпрокурор США Мюллер, расследовавший дело Трампа о выборах 2016 года
Россиян призвали приготовиться к скорой «волне» магнитных бурь
Силой увезенных из Славянска детей вывозят «в никуда»
В МИД Турции спрогнозировали сроки окончания войны на Ближнем Востоке
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
«Воспаленная фантазия»: Захарова высказалась о «звонках» Сийярто Лаврову
Арестован топ-менеджер «Знания» с прошлым в администрации президента
Жительница Тегерана ценой жизни засняла крупную бомбежку
ЦРУ и МОССАД попытались разгадать «тайну» Моджтабы Хаменеи
В Иране назвали условие восстановления судоходства в Ормузском проливе
Возмездие Хаменеи, Иран переиграл США, укол от меланомы: что дальше
Атакованный российский «Арктик Метагаз» ветром уносит к берегам Ливии
Кенийский островок оказался завален тысячами люксовых автомобилей
Россиянки массово «скупают» сперму лосося в погоне за красотой
Назван алкогольный коктейль, который может запросто остановить сердце
В Сумской области ликвидирован офицер ВСУ
Россиян предупредили об уголовных последствиях за сорванные подснежники
Иран выпустил купюру рекордного номинала
Ураганный ветер и холод до +10? Погода в Москве в августе: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

