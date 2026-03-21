Атакованный российский «Арктик Метагаз» ветром уносит к берегам Ливии NOC сообщила о буксировке российского газовоза «Арктик Метагаз» в порты Ливии

Атакованный украинскими беспилотниками российский газовоз «Арктик Метагаз» будет отбуксирован в один из портов, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу Национальной нефтяной корпорации (NOC). Судно приближается к берегу под воздействием ветра и волн.

Судно будет безопасно отбуксировано в один из ливийских портов после согласования с компетентными органами, прежде всего с Управлением портов, — говорится в заявлении.

Для ликвидации последствий инцидента заключен контракт со специализированной компанией. Она занимается предотвращением возможных разливов топлива и экологического ущерба.

Капитан «Арктик Метагаз» Андрей Зеленский ранее сообщил, что спасательная операция по эвакуации моряков с российского газовоза прошла на самом высоком уровне. По его словам, операция была организована спасательными службами Мальты, Ливии и в первую очередь России.

На борту принявшего их судна моряки чувствовали себя хорошо. Они уже вернулись в Мурманск. Двое пострадавших продолжают лечение в Москве.