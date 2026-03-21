Россиянки массово «скупают» сперму лосося в погоне за красотой Россиянки в погоне за красотой вкалывают в лицо препараты со спермой лосося

В России набирают популярность уколы красоты с препаратами, разработанными на основе семенников лососевых рыб, сообщает Telegram-канал «112». По информации канала, процедуру называют биоревитализацией с использованием полинуклеотидов.

Косметологи заявляют, что уколы якобы позволяют восстановить и омолодить кожу. На рынке также появились препараты без регистрационных удостоверений, что грозит серьезными осложнениями, предупреждают эксперты.

Ранее косметолог Ирина Быстрова заявила, что ранние инъекции ботокса не требуются для предотвращения появления морщин. По ее словам, процедура сопряжена с риском возникновения асимметрии лица и снижения чувствительности к препарату. Эксперт отметила, что небольшие дозы ботокса дают длительный эффект. Однако даже в умеренных количествах препарат может снизить подвижность мышц, что влияет на выражение эмоций.

Также сообщалось, что в России растет популярность процедуры введения ботокса в интимные зоны, известной как скротокс. Мужчины прибегают к ней, чтобы улучшить внешний вид своих половых органов.