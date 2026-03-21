21 марта 2026 в 19:51

Россиянки массово «скупают» сперму лосося в погоне за красотой

Россиянки в погоне за красотой вкалывают в лицо препараты со спермой лосося

В России набирают популярность уколы красоты с препаратами, разработанными на основе семенников лососевых рыб, сообщает Telegram-канал «112». По информации канала, процедуру называют биоревитализацией с использованием полинуклеотидов.

Косметологи заявляют, что уколы якобы позволяют восстановить и омолодить кожу. На рынке также появились препараты без регистрационных удостоверений, что грозит серьезными осложнениями, предупреждают эксперты.

Ранее косметолог Ирина Быстрова заявила, что ранние инъекции ботокса не требуются для предотвращения появления морщин. По ее словам, процедура сопряжена с риском возникновения асимметрии лица и снижения чувствительности к препарату. Эксперт отметила, что небольшие дозы ботокса дают длительный эффект. Однако даже в умеренных количествах препарат может снизить подвижность мышц, что влияет на выражение эмоций.

Также сообщалось, что в России растет популярность процедуры введения ботокса в интимные зоны, известной как скротокс. Мужчины прибегают к ней, чтобы улучшить внешний вид своих половых органов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Озвучены имена победителей на Кубке Первого канала по фигурному катанию
Умер спецпрокурор США Мюллер, расследовавший дело Трампа о выборах 2016 года
Россиян призвали приготовиться к скорой «волне» магнитных бурь
Силой увезенных из Славянска детей вывозят «в никуда»
В МИД Турции спрогнозировали сроки окончания войны на Ближнем Востоке
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
«Воспаленная фантазия»: Захарова высказалась о «звонках» Сийярто Лаврову
Арестован топ-менеджер «Знания» с прошлым в администрации президента
Жительница Тегерана ценой жизни засняла крупную бомбежку
ЦРУ и МОССАД попытались разгадать «тайну» Моджтабы Хаменеи
В Иране назвали условие восстановления судоходства в Ормузском проливе
Возмездие Хаменеи, Иран переиграл США, укол от меланомы: что дальше
Атакованный российский «Арктик Метагаз» ветром уносит к берегам Ливии
Кенийский островок оказался завален тысячами люксовых автомобилей
Россиянки массово «скупают» сперму лосося в погоне за красотой
Назван алкогольный коктейль, который может запросто остановить сердце
В Сумской области ликвидирован офицер ВСУ
Россиян предупредили об уголовных последствиях за сорванные подснежники
Иран выпустил купюру рекордного номинала
Ураганный ветер и холод до +10? Погода в Москве в августе: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

