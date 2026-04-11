Кому лето и +24, а кому зима с -26: погода в РФ на неделе с 13 по 19 апреля

В средней полосе России на следующей неделе будет теплеть. Ожидаемо холодно на севере Урала и Сибири. Сильные осадки стоит ждать в низовьях Волги, на Кавказе и Камчатке. О погоде в РФ с 13 по 19 апреля NEWS.ru рассказала научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

Какая погода 13–19 апреля ожидается в Москве и соседних регионах

В понедельник днем термометры покажут 9–14 градусов тепла, преимущественно без осадков. Во вторник дожди, 8–13 градусов. Со среды до выходных небольшие дожди, по ночам — в диапазоне от +2 до +7, днем — 10–15 градусов выше нуля. В последующие дни возможно похолодание.

В Тверской, Московской, Смоленской, Костромской, Ярославской, Ивановской и Владимирской областях дожди на протяжении всей недели. В понедельник — до +14 градусов, со вторника и до выходных — до +15. По ночам в начале недели местами возможны заморозки до -2 градусов, затем потеплеет и в среду — в диапазоне от +2 до +8.

В Рязанской, Калужской, Тульской, Орловской и Брянской областях дожди и максимальная температура от +14 до +16 градусов. В Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской области дожди, особенно сильные ожидаются во вторник и четверг. Максимальная дневная температура составит +15, местами ближе к выходным — до +17. По ночам во всех этих областях от нуля до +7 градусов.

Москва Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что будет 13–19 апреля с погодой на Северо-Западе РФ

В Петербурге дневная температура на протяжении недели в пределах 12–14 градусов, что выше климатической нормы примерно на три пункта. По ночам — от +3 до +5. В первой половине недели преимущественно без осадков, во второй — местами небольшие дожди.

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях в дневные часы воздух прогреется до 15–17 градусов. Осадки здесь ожидаются в среду и четверг.

В Коми, Ненецком автономном округе и Архангельской области в начале недели местами дожди со снегом, со среды — без осадков. Преобладающая ночная температура — от нуля до -7 градусов, днем — до +11.

Псков Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

Какая погода будет 13–19 апреля в Среднем и Верхнем Поволжье

В Удмуртии, Чувашии, Марий-Эл, Пермском крае, Нижегородской и Кировской областях небольшие и умеренные дожди. Температура в понедельник и вторник — до +17 градусов, в среду и четверг — около +14. По ночам — в диапазоне от -2 до +5.

В Татарстане, Башкирии, Мордовии, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Саратовской и Оренбургской областях неделя начнется с летней погоды. Днем в понедельник и вторник здесь будет до +24 градусов. Со среды станет немного прохладнее — до +20, в четверг — не более +16. По ночам — от +3 до +10. Во все дни прогнозируются дожди разной интенсивности.

Какая погода прогнозируется 13–19 апреля на юге России

В Калмыкии, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях дневная температура в понедельник и вторник достигнет +16 градусов, в среду — до +18, в четверг — до +20. По ночам — от +3 до +10. Сюда придет каспийский циклон, поэтому все дни рабочей недели ожидаются дожди.

В Краснодарском крае и Адыгее дожди в понедельник и вторник, столбики термометров в эти дни поднимутся до +16 градусов. В среду и четверг преимущественно без осадков, днем — до +18. По ночам преобладающая температура от +3 до +8.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В республиках Северного Кавказа и Ставропольском крае начнется неделя с дождей, в горных районах — с мокрым снегом. Осадки прекратятся к четвергу. Температура 13 апреля днем — около +16 градусов, 14 апреля — до +18, 15 апреля и в последующие сутки — до +19. В ночные часы на протяжении недели — не ниже +2 градусов.

Что будет с погодой с 13 по 19 апреля на Урале

На Ямале и в ХМАО морозы и снегопады. По ночам — до -17 градусов, днем — от -1 до -9, местами в южных районах температура будет положительная: в понедельник — до +7, во вторник — до +9, в среду — до +6. В среднем температура будет на четыре пункта ниже климатической нормы.

В Свердловской и Тюменской областях в понедельник и вторник небольшие дожди со снегом, днем — до +16 градусов, по ночам — от -4 до +1. В среду и четверг похолодание: днем — до +11 градусов, ночью местами подморозит до -6, к 16 апреля осадки прекратятся.

В Курганской и Челябинской областях в дневные часы в начале недели воздух прогреется до +19 градусов. В среду похолодание и не выше +16, а в четверг — до +12. Осадки ожидаются все дни, кроме понедельника.

К какой погоде стоит готовиться с 13 по 19 апреля в Сибири

В Алтайском крае, Омской, Томской и Новосибирской областях в первой половине недели днем воздух прогреется до +12 градусов, ночью — от -4 до +1, местами умеренные дожди и мокрый снег. В четверг похолодает на пять — семь градусов, осадки продолжатся, а местами в южных районах усилятся.

Алтайский край Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Хакасии, Тыве, Республике Алтай, на юге Красноярского края, в Кемеровской и Иркутской областях осадки во всех видах, наиболее интенсивные в понедельник и четверг. Днем 13 апреля — от +2 до +7, местами до +15, ночью — минус 7–12 градусов. Во вторник днем — от нуля до +5, местами до +10, ночью подморозит до -10 градусов. В среду осадки продолжатся, днем — до +12, ночью — до -12, в четверг — до +15.

Где в РФ будет самая холодная погода с 13 по 19 апреля

На севере Красноярского края днем — от -5 до -7 градусов, но местами потеплеет до +2, а по ночам — от -14 до -19. Небольшие и умеренные снегопады.

В Якутии местами дожди со снегом, преобладающая температура по ночам — от -13 до -20 градусов, днем — от -7 до +1. В северных улусах преимущественно без осадков, в понедельник днем — около -9, во вторник — до -7, в среду — -4, в четверг — -5. На юге республики в дневные часы оттепель в понедельник до +3, а к четвергу воздух прогреется до +8. В Якутске в понедельник и вторник — около +3, к четвергу максимальная температура может достигнуть +5 градусов.

В Забайкалье и Бурятии в понедельник днем — до +13 градусов, во вторник и среду — не выше +9, а в четверг — до +14. По ночам в северных районах местами морозы до -20. Осадки ожидаются в разных видах, наиболее интенсивные — в понедельник и вторник.

В Магаданской области в дневные часы — до плюс 4–6 градусов, по ночам морозы, местами до -13. Во вторник ожидается сильный снег и мокрый снег.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На Чукотке температура ниже климатической нормы на пять пунктов. В понедельник днем — около -7 градусов, во вторник — около -5, в среду и четверг — около -4 градусов, а местами в континентальных районах дневная температура на неделе не поднимется выше минус 10–15 градусов. По ночам — в диапазоне от -19 до -26. Преимущественно без осадков, но местами может пройти слабый снег.

Какая погода с 13 по 19 апреля ожидается на Дальнем Востоке

На Камчатке в дневные часы — около 4–5 градусов, по ночам в отдельных районах — до -11. Сильные осадки ожидаются с понедельника по среду, в четверг также дожди со снегом, но менее интенсивные.

На юге Хабаровского края и в Амурской области временами дожди с мокрым снегом. По ночам преобладающая температура в диапазоне от -4 до -11, днем в понедельник — плюс 2–7, местами до +11, во вторник — плюс 4–9, местами до +13, в среду и четверг — до +10, а местами плюс 15–17.

В Приморском крае температура выше климатической нормы. В понедельник столбики термометров поднимутся до +16 градусов, во вторник и среду — до 15–17, а в четверг и пятницу — в южных районах до +21. Но по ночам местами заморозки до -4. Осадки преимущественно в виде дождей.

На Сахалине в первой половине недели днем — около 6–8 градусов тепла, во второй — до +10, по ночам — от -4 до +1. Осадки в понедельник и вторник.

