Натираю на терке — и в лаваш. Весенние рулетики с яйцом и сыром — лучше любой выпечки

2 продукта через терку — и на лаваш: через 10 минут созываю кофе-брейк с классными рулетиками. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака, внезапных гостей или уютного перекуса с чашкой кофе.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящий, слегка подрумяненный лаваш, внутри — нежная начинка из вареных яиц, зеленого лука и расплавленного сыра, которая делает каждый кусочек сочным и ароматным.

Для приготовления вам понадобится: 200 г тонкого рулонного лаваша, 4 вареных яйца, 1 пучок зеленого лука, 100 г сыра, 1 столовая ложка сметаны или майонеза, 1 сырое яйцо для смазывания. Вареные яйца натрите на крупной терке, сыр — на мелкой. Зеленый лук мелко нарежьте. Смешайте все со сметаной до однородной начинки.

Лаваш разверните, равномерно распределите начинку, сверните плотным рулетом. Смажьте верх взбитым сырым яйцом. Нарежьте рулет на порционные кусочки, выложите на противень с пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 10–15 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими — эти рулетики исчезают быстрее, чем вы успеете сказать «кофе готов». Идеальны и к праздничному столу, и для обычного утра.

