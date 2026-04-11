Стало известно об исчезновении одного из самых дорогих дронов США Американский БПЛА Triton подал сигнал тревоги и пропал над Ормузским проливом

Один из самых дорогих американских беспилотников MQ-4C Triton пропал в небе над Ормузским проливом, пишет журнал Forbes. По его информации, сначала БПЛА патрулировал окрестности, а затем направился в сторону Ирана, после чего подал сигнал тревоги «код 7700» и исчез с радаров.

Разведывательный беспилотник ВМС США MQ-4C Triton, патрулировавший Ормузский пролив, повернул в сторону Ирана, подал автоматический сигнал тревоги «код 7700» <…> и быстро снизился с высоты 52 тыс. футов (около 15,8 тыс. метров. — NEWS.ru). Когда он опустился ниже 10 000 футов (около 3 тыс. метров. — NEWS.ru), сигнал с его транспондера пропал, — сказано в публикации.

За происходящим наблюдали с помощью сервиса по отслеживанию полетов FlightRadar. При этом официального комментария о возможном крушении беспилотника или его возвращении на базу не поступало.

MQ-4C Triton, подчеркивает издание, — это внушительных размеров беспилотник, размах крыльев которого превосходит пассажирский самолет Boeing 737. Каждый такой БПЛА обошелся Соединенным Штатам в сумму более $400 млн.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал уверенность в скором открытии Ормузского пролива. По его словам, это произойдет автоматически, хотя и будет непросто. Американский лидер отметил, что сами США не пользуются этим маршрутом, однако заинтересованы в его разблокировке для других стран