11 апреля 2026 в 07:14

Стало известно об исчезновении одного из самых дорогих дронов США

Американский БПЛА Triton подал сигнал тревоги и пропал над Ормузским проливом

Фото: Cpl. Mitchell Austin/U.S Marines/Global Look Press
Один из самых дорогих американских беспилотников MQ-4C Triton пропал в небе над Ормузским проливом, пишет журнал Forbes. По его информации, сначала БПЛА патрулировал окрестности, а затем направился в сторону Ирана, после чего подал сигнал тревоги «код 7700» и исчез с радаров.

Разведывательный беспилотник ВМС США MQ-4C Triton, патрулировавший Ормузский пролив, повернул в сторону Ирана, подал автоматический сигнал тревоги «код 7700» <…> и быстро снизился с высоты 52 тыс. футов (около 15,8 тыс. метров. — NEWS.ru). Когда он опустился ниже 10 000 футов (около 3 тыс. метров. — NEWS.ru), сигнал с его транспондера пропал, — сказано в публикации.

За происходящим наблюдали с помощью сервиса по отслеживанию полетов FlightRadar. При этом официального комментария о возможном крушении беспилотника или его возвращении на базу не поступало.

MQ-4C Triton, подчеркивает издание, — это внушительных размеров беспилотник, размах крыльев которого превосходит пассажирский самолет Boeing 737. Каждый такой БПЛА обошелся Соединенным Штатам в сумму более $400 млн.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал уверенность в скором открытии Ормузского пролива. По его словам, это произойдет автоматически, хотя и будет непросто. Американский лидер отметил, что сами США не пользуются этим маршрутом, однако заинтересованы в его разблокировке для других стран

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль оценил идею заключения перемирия с «Хезболлой»
«Беззубая» тактика ВСУ, гибель мобилизованных: новости СВО к утру 11 апреля
Киркоров, Калашникова, Керимова: как празднует Пасху пафосная Рублевка
Российские ученые оказались на пороге открытия в лечении болезни Паркинсона
Эксперт раскрыл, в каком случае Израиль может нанести ядерный удар по Ирану
Стало известно, как РКС проверит книги по закону о наркотиках
Премьера Британии осудили за «легкомысленный» отпуск в Испании
В России возобновили охоту на экс-главу СНБО Украины
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 11 апреля: инфографика
Поразили более 350 бойцов и станции Starlink: успехи ВС РФ к утру 11 апреля
Почти 100 «птичек» ВСУ уничтожили над Россией за ночь
Стало известно об исчезновении одного из самых дорогих дронов США
В США задались вопросом о роли Рубио в переговорах с другими странами
Трамп обратился к Нетаньяху с важной и неожиданной просьбой
В Роскачестве назвали два шага для пересчета платы за ЖКХ
Кому лето и +24, а кому зима с -26: погода в РФ на неделе с 13 по 19 апреля
Стало известно, как мошенники обманывают россиян с помощью платежей за ЖКУ
Названа дата выпускных балов в российских школах
Первая за полвека миссия к Луне завершилась: как «Орион» вернулся на Землю
Минобороны РФ раскрыло, какой тактики придерживаются ВСУ
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Натираю на терке — и в лаваш. Весенние рулетики с яйцом и сыром —  лучше любой выпечки
Натираю на терке — и в лаваш. Весенние рулетики с яйцом и сыром —  лучше любой выпечки

