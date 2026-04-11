11 апреля 2026 в 08:05

В Крыму назвали «самую большую гарантию» мира на Украине

Константинов: Зеленского нужно переселить с Украины для установления мира

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley / i-Images/Global Look Press
Для прекращения конфликта на Украине и установления долгосрочного мира следует переселить из страны ее президента Владимира Зеленского, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, которые приводит РИА Новости, нынешнему главе государства не нужен мир.

Мое глубокое убеждение, что Зеленскому не нужен мир. Но Украина еще может получить шанс на прекращение военного конфликта и установление долгосрочного мира, если куда подальше переселит Зеленского. Это была бы самая большая гарантия мира, — сказал Константинов.

Спикер парламента подчеркнул, что самая большая опасность для Украины исходит именно от Зеленского. Все дело, по его мнению, в «маниакальном желании» политика продолжать конфликт с Россией любой ценой.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Киев плюет как на требования Европейского союза, так и на положения собственной конституции. Он добавил, что при этом Брюссель простит президенту Украины Владимиру Зеленскому что угодно, лишь бы он продолжил свою «проплаченную деятельность».

Россия
Крым
Владимир Константинов
Владимир Зеленский
СВО
Украина
Семья попыталась необычным способом провезти ребенка в Диснейленд
Стало известно, какая погода ожидается на Пасху в Москве
Раскрыта стоимость семейного праздничного стола на Пасху
Сальдо раскрыл, как Украина может обзавестись ядерным оружием
Названы регионы с самыми высокими зарплатами для дизайнеров
В российском порту арестовали иностранный грузовоз
Аргентина выдала России похитившего полмиллиона рублей мошенника
Двоих фигурантов дела о квартире Долиной ранее уже судили
На тайные переговоры в Исламабаде прибыли высокие гости из Вашингтона
Во Владикавказе возобновили разбор завалов на месте взрыва склада
Трансформатор загорелся в российском регионе из-за атаки ВСУ
Названы самые распространенные схемы обмана россиян перед Пасхой
Война в Иране разогнала инфляцию в США
Синоптик рассказала, в каких регионах России будет теплее всего в выходные
Бывший посол раскрыл, кто может разрушить перемирие между США и Ираном
Поимка шпиона Платона Обухова стала крупнейшим фиаско британской MI6
Москалькова раскрыла, когда с Украины вернутся последние курские заложники
Компания по созданию спецэффектов подала в суд на театр Надежды Кадышевой
В Крыму назвали «самую большую гарантию» мира на Украине
Израиль оценил идею заключения перемирия с «Хезболлой»
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Натираю на терке — и в лаваш. Весенние рулетики с яйцом и сыром —  лучше любой выпечки
Общество

Натираю на терке — и в лаваш. Весенние рулетики с яйцом и сыром —  лучше любой выпечки

