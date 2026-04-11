В Крыму назвали «самую большую гарантию» мира на Украине Константинов: Зеленского нужно переселить с Украины для установления мира

Для прекращения конфликта на Украине и установления долгосрочного мира следует переселить из страны ее президента Владимира Зеленского, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, которые приводит РИА Новости, нынешнему главе государства не нужен мир.

Мое глубокое убеждение, что Зеленскому не нужен мир. Но Украина еще может получить шанс на прекращение военного конфликта и установление долгосрочного мира, если куда подальше переселит Зеленского. Это была бы самая большая гарантия мира, — сказал Константинов.

Спикер парламента подчеркнул, что самая большая опасность для Украины исходит именно от Зеленского. Все дело, по его мнению, в «маниакальном желании» политика продолжать конфликт с Россией любой ценой.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Киев плюет как на требования Европейского союза, так и на положения собственной конституции. Он добавил, что при этом Брюссель простит президенту Украины Владимиру Зеленскому что угодно, лишь бы он продолжил свою «проплаченную деятельность».