«Беззубая» тактика ВСУ, гибель мобилизованных: новости СВО к утру 11 апреля

Вооруженные силы Украины сменили тактику и начали чаще применять «беспехотную оборону» в зоне спецоперации, в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ «Скала» разгорелся скандал из-за гибели мобилизованного. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Минобороны РФ раскрыло, какой тактики придерживаются ВСУ

Украинские силы изменили тактику в зоне специальной военной операции России, заявил заместитель командира штурмового отряда группировки «Центр» Павел Кудашкин. По его словам, противник сейчас делает ставку на так называемую беспехотную оборону, указывается в публикации Минобороны РФ.

Это означает, что на передовых рубежах Вооруженные силы Украины выпускают минимальное количество пехоты. Основные задачи по удержанию позиций выполняют беспилотные летательные аппараты. Речь идет об ударных дронах, аппаратах со сбросами и тяжелых БПЛА типа «Баба-яга». Для противодействия этой угрозе российские военные формируют специальные группы по уничтожению беспилотников.

В России раскрыли шансы Киева на длинное перемирие

Москва вряд ли пойдет на предоставление Киеву более продолжительного перемирия, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, длительная пауза в боевых действиях невыгодна России, так как позволит украинской стороне перегруппировать силы, возвести новые укрепления и нарастить военный потенциал для последующей эскалации.

Мирошник подчеркнул, что нынешние полтора суток пасхального перемирия — это разумный срок, который не даст противнику стратегических преимуществ. Однако он позволит людям спокойно встретить главный христианский праздник.

Вокруг полка ВСУ нарастает скандал из-за смерти мобилизованных

В Верховной раде Украины заявили о новом скандале, связанном с 425-м отдельным штурмовым полком ВСУ «Скала». Депутат Марьяна Безуглая опубликовала историю 46-летнего Ивана Терентьева, которого мобилизовали 20 февраля, но спустя всего несколько дней после попадания в часть мужчина умер.

Родные Ивана утверждают, что на его теле обнаружены множественные травмы — сломанные ребра и ключица, следы волочения, синяки по всему телу. В официальной справке о смерти указана «кардиомиопатия», хотя семья настаивает, что проблем с сердцем у него не было. Безуглая назвала «Скалу» самым «мясным» полком главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и заявила, что избиения там стали нормой.

Военэксперт раскрыл, откуда берутся «новые» ракеты ВСУ

Украинский военно-промышленный комплекс с помощью Запада разрабатывает новую ударную ракету на базе советского зенитного комплекса С-300, сказал NEWS.ru военный эксперт и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что ракету якобы будет труднее обнаружить радарами. Вооружение будет называться FP-9.

Он отметил, что оставшиеся комплексы С-300 на Украине — устаревших модификаций, но они будут использоваться ВСУ лишь как пусковые установки, а ударная ракета для них будет современной конструкции.

Отец дезертира из ВСУ дал отпор «людоловам»

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) устроили массовую драку с участием дезертира из ВСУ и его отца в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщили в российских силовых структурах. По словам источника, эта история наглядно показывает, что борьба с «людоловами» носит системный характер и люди уже целыми семьями пытаются держать оборону.

Случаи сопротивления украинцев военкомам при попытке мобилизации фиксируются на Украине регулярно. В последнее время они стали принимать силовой характер, указали источники.

