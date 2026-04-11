Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 апреля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 11 апреля?

В ночь на субботу, 11 апреля, опасность атаки БПЛА была объявлена в Геленджике, в Ставропольском крае и Адыгее. Кроме того, сирены системы оповещения включили в Новороссийске из-за ракетной опасности, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края со ссылкой на мэра.

«В Новороссийске включили сирены системы оповещения из-за ракетной опасности. Об этом сообщил глава Андрей Кравченко», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Telegram-канал SHOT также сообщил, что в Краснодарском крае силы ПВО отражают атаку беспилотников. По версии канала, жителей Новороссийска потревожила серия взрывов, которая началась около четверти часа назад и продолжается до сих пор. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

SHOT уточнил, что сбито уже минимум два украинских дрона. Канал утверждает, что в небе над Черным морем видны яркие вспышки — работает российская ПВО.

Местные жители также рассказали SHOT о характерных звуках, похожих на двигатель газонокосилки. По предварительным сведениям канала, в Славянском районе взрывы слышны над одним из поселков. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Силы ПВО в ночь на 10 апреля ликвидировали и перехватили 151 украинский беспилотник над регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, по 57 и 48 БПЛА уничтожили над Волгоградской и Ростовской областями соответственно. ВСУ также пытались атаковать Белгородскую область с помощью 35 БПЛА.

По данным ведомства, силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили девять украинских беспилотников над акваторией Каспийского моря. По одному БПЛА сбили над Республикой Калмыкия и Тамбовской областью, уточнили в министерстве.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что при падении обломков БПЛА в Чертковском районе в селе Шептуховка было повреждено остекление окна в частном доме — его хозяйке окажут помощь в ликвидации последствий. По словам губернатора, пострадавших нет.

«Атаке подверглись Тарасовский, Миллеровский, Чертковский, Шолоховский, Верхнедонский, Константиновский, Мартыновский, Боковский, Каменский, Обливский районы», — отметил он.

Пять частных жилых домов получили повреждения в результате удара беспилотников Вооруженных сил Украины по Волгоградской области, сообщил губернатор Андрей Бочаров. В частности обстрелам подвергся Суровикинсий район.

«В Красноармейском районе Волгограда зафиксировано падение осколков на улице Столетова и Фадеева», — добавил Бочаров.

Системы противовоздушной обороны пресекли масштабную атаку дронов на объекты энергетики и гражданской инфраструктуры в Волгоградской области, пояснил губернатор.

Позднее Бочаров сообщил, что при атаке украинских БПЛА погиб мирный житель. По его словам, в Светлоярском районе была повреждена емкость с нефтепродуктами, произошло возгорание.

«В результате ночной террористической атаки беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима, к сожалению, скончался от ранения осколками житель, находившийся в СНТ „Мичуринец“, г. Волжский», — говорится в сообщении.

Бочаров также сказал, что в Суровикинском районе были повреждены 13 индивидуальных жилых домовладений, линия электропередачи и газопровод на улице Соловьева. Спасатели приступили к аварийно-восстановительным работам.

В Минобороны РФ не комментировали сообщения об атаках ВСУ на Волгоградскую область.

Читайте также:

Мощный взрыв в многоэтажке в Мытищах: пожар, погибшие, что известно

Сорвали ракетную атаку и поразили живую силу: успехи ВС РФ к утру 10 апреля

Налет БПЛА на Волгоградскую область 10 апреля: разрушения, что известно