Раскрыты последствия атаки БПЛА на Волгоградскую область

Житель Волгоградской области погиб при атаке украинских БПЛА, сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, которые приводит пресс-служба правительства, в Светлоярском районе повреждена емкость с нефтепродуктами — произошло возгорание.

В результате ночной террористической атаки беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима к сожалению скончался от ранения осколками житель, находившийся в СНТ «Мичуринец», г Волжский, — сказано в сообщении.

Бочаров указал, что в Суровикинском районе повреждены 13 индивидуальных жилых домовладений, линия электропередач и газопровод на улице Соловьева. Инициированы аварийно-восстановительные работы.

Утром 8 апреля пресс-служба Минобороны России проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 151 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, по 57 и 48 БПЛА уничтожили над территориями Волгоградской и Ростовской областей соответственно. Также ВСУ пытались атаковать Белгородскую область с помощью 35 БПЛА.

Ранее сообщалось, что более 50 украинских БПЛА уничтожили над Ростовской областью. Как уточнил губернатор Юрий Слюсарь, при падении обломков БПЛА в Чертковском районе в селе Шептуховка повреждено остекление одного окна в частном доме — его хозяйке окажут помощь в ликвидации последствий. По его словам, пострадавших нет.