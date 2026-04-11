В МИД РФ озвучили, могла бы Москва предоставить Киеву длинное перемирие Мирошник: Россия вряд ли предоставит Украине перемирие на более долгий срок

Москва вряд ли пойдет на предоставление Киеву более продолжительного перемирия, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, длительная пауза в боевых действиях невыгодна России, так как позволит украинской стороне перегруппировать силы, возвести новые укрепления и нарастить военный потенциал для последующей эскалации.

Мирошник подчеркнул, что нынешние полтора суток пасхального перемирия — это разумный срок, который не даст противнику стратегических преимуществ. Однако он позволит людям спокойно встретить главный христианский праздник.

Сейчас полтора суток совершенно им ничего не дадут. Но мы, по крайней мере, постараемся создать условия для того, чтобы самый главный христианский праздник люди отпраздновали нормально, — сказал Мирошник.

Дипломат добавил, что Москва осознает риски, связанные с любым прекращением огня. Российское руководство действует, исходя из интересов собственной безопасности.

Ранее Герой России генерал-майор Сергей Липовой отметил, что украинские военные могут попытаться сорвать объявленное в зоне СВО пасхальное перемирие. Он напомнил, что в прошлом году ВСУ около 5 тыс. раз нарушили режим временного прекращения огня.