10 апреля 2026 в 16:26

Герой России оценил риски провокаций ВСУ в пасхальное перемирие

Украинские военные могут попытаться сорвать объявленное в зоне СВО пасхальное перемирие, выразил мнение в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор Сергей Липовой. Он напомнил, что в прошлом году ВСУ около 5000 раз нарушили режим временного прекращения огня.

В прошлом году ВСУ наносили точечные удары, перегруппировывались, подвозили боеприпасы, проводили ротацию. Они используют перемирие исключительно в своих целях, чтобы укрепить позиции, а потом с новой силой начать сопротивляться, — убежден Липовой.

В то же время Герой России приветствовал решение президента РФ об объявлении перемирия. По словам генерал-майора, оно даст возможность российским военным на передовой спокойно встретить праздник.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что российский президент Владимир Путин объявил о прекращении боевых действий на время празднования Пасхи. Режим тишины начнется в 16:00 11 апреля и будет действовать до конца дня 12 апреля 2026 года. Глава государства также призвал военнослужащих ВС РФ сохранять полную боевую готовность для немедленного ответа противнику в случае нарушения перемирия.

