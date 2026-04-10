10 апреля 2026 в 20:10

Отец дезертира из ВСУ дал отпор «людоловам»

Сотрудники ТЦК устроили массовую драку с дезертиром и его отцом

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) устроили массовую драку с участием дезертира из ВСУ и его отца в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По словам источника, эта история наглядно показывает, что борьба с «людоловами» носит системный характер и люди уже целыми семьями пытаются держать оборону.

Попытка задержания украинского дезертира закончилась массовой дракой с участием отца сбежавшего военнослужащего. Эта, казалось бы, обычная для Украины история наглядно показывает, что борьба с «людоловами» носит системный характер и люди уже целыми семьями пытаются держать оборону, — сообщил источник.

Ранее украинский политолог Константин Бондаренко заявил, что жители Украины собираются в организованные группы, чтобы дать отпор сотрудникам ТЦК. Он также не исключил вероятность гражданской войны.

До этого депутат Рады Роман Костенко сообщил, что ТЦК переименуют в «Офис призыва» или «Офис комплектования». При этом политик отметил, что полиция «не горит желанием» заниматься обязанностями органа военного управления, который ведет воинский учет и проводит мобилизацию населения.

«Скончались на месте»: ВСУ атаковали грузовик в Белгородской области
В ФРГ отменили скандальный закон, касающийся молодых мужчин
«Уже завтра»: Испания торопит Европу с созданием единой армии
В МАХ рассказали о защите данных пользователей
«Приведет к краху»: на Западе раскрыли, какой удар Иран нанес Украине
«Почему не лечите?»: Мясников пожурил россиян из-за одной опасной болезни
Экскаваторщик спас дагестанское село от подтопления
Посол России раскрыл «грязные» планы Британии, Норвегии и Украины
Unicredit дали ответ по поводу ликвидации бизнеса в России
Мишустин приостановил госслужбу замглавы Минцифры
ВСУ атаковали Россию четырьмя беспилотниками
Камала Харрис снова метит в президенты США
Посол России раскритиковал музей Холокоста в Аргентине из-за Красной армии
Орбакайте резко просела по финансам на фоне отъезда из России
Раскрыты новые детали взрыва во Владикавказе
Семью лишили гражданства России за наживу на гибели бойцов СВО
Певицу SavannaOki оштрафовали на полмиллиона за ЛГБТ-пропаганду
Отец Маска заговорил о строительстве завода Tesla в Нижегородской области
Хабенский ответил на предложение Певцова по возврату денег за спектакли
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

