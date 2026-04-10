Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) устроили массовую драку с участием дезертира из ВСУ и его отца в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По словам источника, эта история наглядно показывает, что борьба с «людоловами» носит системный характер и люди уже целыми семьями пытаются держать оборону.

Ранее украинский политолог Константин Бондаренко заявил, что жители Украины собираются в организованные группы, чтобы дать отпор сотрудникам ТЦК. Он также не исключил вероятность гражданской войны.

До этого депутат Рады Роман Костенко сообщил, что ТЦК переименуют в «Офис призыва» или «Офис комплектования». При этом политик отметил, что полиция «не горит желанием» заниматься обязанностями органа военного управления, который ведет воинский учет и проводит мобилизацию населения.