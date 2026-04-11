Киркоров, Калашникова, Керимова: как празднует Пасху пафосная Рублевка

12 апреля православные верующие отмечают Пасху. Как празднуют Светлое Христово Воскресение богатые и знаменитые: что за куличи в моде в этом году, сколько стоят самые дорогие, какие традиции соблюдают и в какие храмы ходят жители пафосной Рублевки, выяснял NEWS.ru.

Какой кулич будет на столе у Киркорова

За месяц до Пасхи рестораторы начали удивлять куличами — хотя назвать их таковыми можно с большой натяжкой. Ведь кулич в русской кухне — это обычный пасхальный дрожжевой хлеб округлой и высокой формы, часто внутри с изюмом и «шапочкой» из сахарной пудры. Такой хлеб не может стоить дорого. Но рестораторы придумывают варианты для удорожания. «Дубайским куличом» с шоколадом и фисташками уже никого не удивить, со свежими ягодами, цукатами и взбитыми сливками — тоже.

В Петербурге сеть заведений представила в этом году «кулич-шаурму». Снаружи выглядит как обычный пасхальный кулич, внутри — начинка из запеченной курицы, листьев капусты, кусочков помидоров и майонезного соуса с зеленью. В Москве один из ресторанов презентовал «суши-кулич». Он весит около 0,5 кг, внутри — рис, лосось, огурцы, креветка, снежный краб.

В трендах украшений кулича в этом году — красные кокошники и петушки.

Дизайнер Денис Симачев продает кулич собственного приготовления за 50 тыс. рублей. Накануне Пасхи он презентовал один из экземпляров своему другу певцу Филиппу Киркорову. Тот оценил, продемонстрировав в своих соцсетях. «Посмотрите, какая красота! Это хрустальная карамель, золотое напыление. Семь часов создается один кулич мастерами-кондитерами. Невероятной красоты произведение искусства», — похвалил кулич Киркоров.

Самый дорогой в этом году — 4-килограммовый кулич «Кремлевский» с фигуркой собора Василия Блаженного. Он стоит 100 тыс. рублей.

Епископ Щигровский и Мантуровский Феогност, который раньше служил в Подмосковье, а сейчас по зову души уехал в Курскую область, решив, что там он нужнее, посоветовал не гнаться за суперкуличами. «Лучше купить хорошие вкусные куличи и раздать их бездомным и одиноким нуждающимся людям. Это самый лучший дар Воскресшему Христу», — сказал NEWS.ru священник.

Какие куличи едят на Рублевке

Дизайнер Аника Керимова рассказала NEWS.ru, что в ее рублевском окружении никто не гонится за суперкуличами. «Мы дома сами печем куличи, у многих есть личные повара. Мода на «чем кулич круче и дороже» отходит. В основном все выпекают сами, мне духовник передал коробку куличей, они у себя в церкви пекут», — рассказала Керимова.

Актриса и жительница Рублевки Анна Калашникова тоже не гонится за дизайнерскими куличами. «У меня на столе будет обычный православный кулич, который испекла моя мама», — сказала Калашникова. Она добавила: на Рублевке давно перестали шиковать и раскидываться деньгами, все понимают, что времена сложные.

В какие храмы ходят рублевские верующие

Керимова рассказала NEWS.ru, что многие жители Рублевки держат пост и в Пасху ходят в церковь, потом проводят время дома с близкими за праздничным столом. Некоторые — особенно те, у кого есть домашние часовни, — приглашают священников на дом. Те, у кого есть специальные приглашения, едут в храм Христа Спасителя. В пасхальную ночь туда попасть сложно.

Многие посещают храм в поселке Усово на Рублевке. Есть и другие небольшие храмы. «У каждого — свое любимое место силы», — пояснила дизайнер. Сама Аника поделилась, что на два дня едет с семьей в один из крупных монастырей, там же планирует отстоять ночную службу.

Калашникова рассказала, что многие представители рублевской богемы выбирают храм Николая Чудотворца в поселке Николина Гора. «Я и сама люблю этот храм: красивый, белоснежный. Там часто бывает Никита Сергеевич Михалков», — добавила собеседница.

Крашеные яйца на Рублевке также остаются доброй пасхальной традицией. «Яйца всегда красим сами. Обязательно — вместе с детьми. Ведь чему мы их научим, так они и будут жить. У меня, если честно, никогда не получается покрасить с помощью луковой шелухи, так что используем покупные разноцветные краски», — рассказала Керимова.

