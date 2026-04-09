Куличи останутся мягкими с Чистого четверга до Пасхи: лайфхак с полотенцем и контейнером

Сохранить кулич мягким и нежным с Чистого четверга до самой Пасхи — задача, с которой справится каждая хозяйка, зная несколько простых секретов хранения.

Главное правило — не спешить с выпечкой: свежеиспеченные куличи должны полностью остыть в течение 3–4 часов, а затем проветриться, завернутыми в хлопчатобумажное полотенце, еще несколько часов, чтобы ушла излишняя влага.

После полного остывания кулич помещают в плотно закрывающийся контейнер или накрывают чистым сухим полотенцем, но не полиэтиленом — он спровоцирует плесень. Лучшее место для хранения — прохладное, сухое и темное, например кладовка или утепленный балкон при температуре +10–15 °C.

Можно хранить куличи и в холодильнике, предварительно завернув их в несколько слоев пергамента и фольги. Если вы украсили кулич глазурью, важно, чтобы она полностью затвердела, прежде чем вы отправите выпечку на хранение. В таких условиях куличи спокойно «доживают» до праздника, оставаясь такими же мягкими и ароматными, как в день выпечки.

Ранее стало известно, как приготовить куличи на сгущенке — всего одна банка в тесто, и паски нежные, маслянистые.

