Кулич на сгущенке — всего одна банка в тесто, и паски нежные, маслянистые, не черствеют 5 дней

Кулич на сгущенке — это пасхальная выпечка с насыщенным молочным вкусом, нежным, слегка влажным мякишем и удивительно ярким золотистым цветом.

Особенность этого рецепта в том, что сгущенное молоко заменяет часть сахара и жиров, делая тесто более плотным и маслянистым, благодаря чему кулич долго не черствеет и остается свежим до 5 дней.

Для приготовления понадобится: 500 г муки, 1 банка сгущенного молока (380 г), 100 мл молока, 3 яйца, 100 г сливочного масла, 7 г сухих дрожжей, 100 г изюма, ванилин, щепотка соли.

Рецепт: в теплом молоке растворите дрожжи и 1 ч. л. сахара, оставьте на 15 минут. Яйца взбейте со сгущенкой до однородности, добавьте растопленное масло, опару, ванилин и соль, перемешайте. Постепенно всыпайте муку, замесите мягкое, слегка липкое тесто. Месите не менее 10-15 минут до гладкости. Изюм запарьте, обсушите и вмешайте в тесто.

Оставьте тесто в тепле на 2-3 часа для подъема. Разложите по формам на 1/3 объема, дайте подняться почти до краев. Выпекайте при 170-180°C 35-50 минут. Готовые куличи остудите, украсьте глазурью. Для долгого хранения заверните в пищевую пленку и уберите в прохладное место.

