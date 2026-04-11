Почти 100 «птичек» ВСУ уничтожили над Россией за ночь Минобороны РФ: средства ПВО сбили 99 беспилотников ВСУ за ночь

Средства ПВО сбили 99 украинских беспилотников в российских регионах за ночь, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в MAX. По информации ведомства, БПЛА уничтожили в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской и Курской областях, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В течение прошедшей ночи в период с 20:00 10 апреля до 07:00 11 апреля мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны с 08:00 мск до 20:00 мск уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В ведомстве указали, что это произошло над территориями Курской области и Республики Крым.

До этого мэр Горловки Иван Приходько заявил, что при детонации взрывоопасного предмета, оставленного вооруженными формированиями Украины, пострадали два мирных жителя. Инцидент произошел 10 апреля в Калининском районе.