Два жителя Горловки пострадали при детонации взрывоопасного предмета ВСУ

В Горловке при детонации взрывоопасного предмета, оставленного вооруженными формированиями Украины, пострадали два мирных жителя, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в Калининском районе.

В результате детонации взрывоопасного предмета ВФУ в Калининском районе Горловки ранены два мирных жителя, — написал он.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников вновь атаковали гражданскую инфраструктуру Брянской области. В результате нападения пострадала мирная жительница. Также значительные повреждения получил автомобиль, по которому пришелся удар.

Перед этим ВСУ вновь атаковали гражданскую энергетическую инфраструктуру в южной части Запорожской области. В результате удара часть оборудования получила повреждения, уточнял глава региона Евгений Балицкий.

До этого глава Херсонской области Владимир Сальдо констатировал, что украинская сторона стала интенсивнее наносить удары по населенным пунктам за счет поставок беспилотников. По словам губернатора, Киев локализовал их производство в ЕС.