Сальдо рассказал, почему ВСУ увеличили интенсивность атак на Херсонщину ВСУ увеличили интенсивность атак на Херсонскую область за счет европейских БПЛА

ВСУ стали интенсивнее наносить удары по населенным пунктам Херсонской области за счет поставок беспилотников, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, которые приводит ТАСС, Киев локализовал их производство в ЕС.

Интенсивность боевого воздействия на территорию Херсонской области, ну равно как и на другие регионы, она возросла. И интенсивность эта возросла в связи с тем, что у вээсушников появляется все больше и больше беспилотных летательных систем, — отметил он.

Утром 8 апреля пресс-служба Минобороны России проинформировала, что силы ПВО уничтожили в небе над Россией более 70 украинских беспилотников. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись территории Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Крым.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ усилили атаки на Москву и Санкт-Петербург, потому что Киев осознает свой проигрыш. Он не исключил, что Украина хочет втянуть западные страны в конфликт с Россией — это может произойти, если ВС РФ ответят жестко и масштабно.