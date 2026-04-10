ВСУ стали интенсивнее наносить удары по населенным пунктам Херсонской области за счет поставок беспилотников, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, которые приводит ТАСС, Киев локализовал их производство в ЕС.
Интенсивность боевого воздействия на территорию Херсонской области, ну равно как и на другие регионы, она возросла. И интенсивность эта возросла в связи с тем, что у вээсушников появляется все больше и больше беспилотных летательных систем, — отметил он.
Утром 8 апреля пресс-служба Минобороны России проинформировала, что силы ПВО уничтожили в небе над Россией более 70 украинских беспилотников. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись территории Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Крым.
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ усилили атаки на Москву и Санкт-Петербург, потому что Киев осознает свой проигрыш. Он не исключил, что Украина хочет втянуть западные страны в конфликт с Россией — это может произойти, если ВС РФ ответят жестко и масштабно.