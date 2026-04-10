ВСУ атаковали Россию четырьмя беспилотниками

Десятого апреля текущего года в период с 08.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Курской области и Республики Крым, — говорится в публикации министерства.

Ранее сообщалось, что за неделю российские силы ПВО успешно ликвидировали 2411 беспилотников. В дополнение к этому были нейтрализованы 54 корректируемые авиабомбы, шесть управляемых ракет «Нептун» и четыре реактивных снаряда HIMARS, запущенных Вооруженными силами Украины.

До этого стало известно, что силы противовоздушной обороны в течение ночи успешно нейтрализовали и перехватили 15 беспилотников украинского происхождения над двумя регионами России. Девять из них были сбиты над Волгоградской областью, а оставшиеся шесть — над Ростовской областью.